Neuer Vertriebs-Geschäftsführer bei RWB

Die RWB Partners GmbH, die Vertriebsgesellschaft der RWB Group, hat mit Jan-Peter Diercks einen neuen Geschäftsführer, der in dieser Position gemeinsam mit RWB-Gründer Norman Lemke agiert.

Diercks kam 2015 von Swiss Life, wo er zuletzt als Geschäftsführer für das Partner- und Produktmanagement für die Endkundenvertriebe fungierte, teilt RWB mit. Bei der RWB leitet er seit seinem Einstieg das PartnerServiceCenter, die zentrale Betreuungseinheit für Vertriebspartner.

In seiner neuen Rolle als Geschäftsführer ist Diercks nun für rund 20 Kolleginnen und Kollegen, den Maklervertrieb und die gesamte Vertriebsbetreuung zuständig. Im Jahr 2017 erzielte die RWB in Deutschland ein Umsatzplus von 75 Prozent – beim Kernprodukt Private-Equity-Dachfonds stieg der Umsatz um über 150 Prozent an, so die Mitteilung.

Auf dem Weg in die Online-Welt

„Als eine wichtige Aufgabe sehe ich die Unterstützung unserer Partner auf dem Weg in die Online-Welt an. Digitale Hilfsmittel in der Beratung bieten Anlegern wie Maklern hervorragende Hilfestellungen an. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Teilen der RWB Unternehmensgruppe liefern wir hier einen deutlichen Mehrwert“, so Jan-Peter Diercks.

„Wir wissen, dass eine fundierte Unterstützung beim Zeichnungsprozess, bei der Dokumentation und bei der Akquise von zentraler Bedeutung auch für den Erfolg unserer Vertriebspartner ist“, sagt Horst Güdel, Vorstand der RWB Group. „Das starke Umsatzwachstum zeigt, dass die individuelle und pragmatische Arbeit mit unseren Partnern und im gesamten Vertrieb fruchtet.“ (sl)

Foto: RWB