Project Beteiligungen AG: Pressesprecher erhält Prokura

Nach dem Wechsel von Unternehmensgründer Wolfgang Dippold vom Vorstand in den Aufsichtsrat zu Jahresbeginn und der Übernahme der operativen Gesamtverantwortung durch die Vorstandsdoppelspitze Ottmar Heinen und Markus Schürmann hat die Project Beteiligungen AG nun das Kompetenzfeld von Christian Blank erweitert und ihm Prokura erteilt.

Blank ist einer Mitteilung des Unternehmens zufolge seit zwölf Jahren in leitender Funktion in der externen Kommunikation sowie im Marketing verschiedener Unternehmen tätig. Er verfügt über ein Magisterstudium der Politikwissenschaft, Germanistischen Linguistik und Psychologie, das er im Jahr 2005 an der Univesität Erlangen-Nürnberg erfolgreich abgeschlossen hat.

Bereich Presse und Marketing

Bereits während seiner akademischen Ausbildung arbeitete er demnach als Journalist für verschiedene Medien. Von 2001 bis 2003 war Blank als Redakteur bei Franken Fernsehen und RTL Franken Life TV tätig, wo er schwerpunktmäßig im Ressort Politik und Wirtschaft engagiert war.

Nach zwei Stationen als Pressesprecher eines Industrie- und eines Dienstleistungs-Unternehmens wechselte er im Februar 2012 zur Project Investment Gruppe nach Bamberg, wo er seitdem den Bereich Presse und Marketing in leitender Position verantwortet. (sl)

Foto: Project