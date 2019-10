VHV Solutions erweitert Geschäftsführung

Ulf Bretz (40) wird zum 1. November Geschäftsführer der VHV Solutions GmbH, der Servicegesellschaft der VHV Gruppe. Er übernimmt die Führung des Ressorts Schaden von Oliver Vogt, der das neu geschaffene Ressort Digitale Transformation führen wird.

Bretz, Diplom-Betriebswirt und MBA Financial Services, verfügt über langjährige Erfahrung in der VHV Gruppe, beginnend mit der Tätigkeit als Assistent des Vorstandsvorsitzenden über den Aufbau des Auslandsmanagements bis hin zum Prozessmanagement von VHV Solutions in den Sparten Kfz-, Sach-, Haftpflicht- und Unfallversicherungen.

Der Geschäftsführung gehören außerdem Bernd Scharrer als Sprecher, Arndt Bickhoff (Ressort IT) und Dr. Sebastian Schulz (Ressort Vertrag) an. (kb)

Foto: VHV