Neue ETPs für Kryptowährungskörbe

WisdomTree Crypto Market (BLOC), WisdomTree Crypto Altcoins (WALT) und WisdomTree Crypto Mega Cap Equal Weight (MEGA) ETPs wurden heute an der Börse Xetra und der Schweizer Börse SIX notiert und sind für den Verkauf in der Europäischen Union zugelassen. Die ETPs bilden proprietäre Indizes nach, die von WisdomTree in Kollaboration mit CF Benchmarks entwickelt wurden.

Jason Guthrie, Head of Digital Assets, Europe, WisdomTree, kommentiert: „Wir glauben an die Stärke dieser neuen Anlageklasse. Es handelt sich um eine wahrhaft transformative Technologie. Die Geschwindigkeit, mit der Innovationen in diesem Bereich entwickelt werden, ist erstaunlich. Die Anlageklasse umfasst heute einen Wert von 2,6 Billionen US-Dollar[1] – vor 2009 existierte sie noch nicht einmal. Da sie unweigerlich an Bedeutung gewinnen wird, benötigen Institutionen ein zunehmend ausgefeiltes Toolkit, um ihren Kunden einen effektiven und effizienten Zugang zu den Krypto-Asset-Märkten zu ermöglichen.

Und genau das haben wir mit diesen Produkten entwickelt – eine Reihe von Basket-ETPs auf institutionellem Niveau, die Investoren ein diversifiziertes Exposure in den Krypto-Märkten und im Allgemeinen eine Partizipation am potenziellen Wachstum der dezentralisierten Wirtschaft ermöglichen, zu der native Kryptowährungen, Zahlungssysteme, Smart Contracts, DeFi[2] und NFTs[3] zählen. Es handelt sich hierbei um wahrhaft disruptive Technologien. Unseren Erwartungen zufolge wird die Bedeutung der Anlageklasse in den Portfolios der Investoren zunehmen.“

WisdomTree Crypto Market (BLOC)

BLOC ist ein nach der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierung gewichtetes ETP, das ein Exposure in einem diversifizierten Korb aus Krypto-Assets bietet und etwa 70 Prozent der Marktkapitalisierung von Kryptowährungen abdeckt[4]. Dieses Produkt wurde für Investoren entwickelt, die ein breites Engagement im liquiden, etablierten Teil des Krypto-Markts anstreben. Der dem ETP zugrunde liegende Index setzt sich derzeit aus Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Cardano, Bitcoin Cash, Litecoin, Polkadot und Solana zusammen.

Für das ETP wird jährlich ein Rebalancing durchgeführt, um die Wachstumsdynamik des Markts der Digital-Asset-Ökosysteme zu erfassen. Aufgrund der Marktkapitalisierung von Bitcoin und Ethereum wird die zusammengesetzte Gewichtung dieser beiden Krypto-Assets in dem ETP auf 75 Prozent begrenzt. Einzelne Komponenten sind auf eine maximale Gewichtung von 45 Prozent begrenzt und es gilt eine Mindestallokation von 2,5 Prozent pro Krypto-Asset. BLOC verfügt über eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,45 Prozent.

WisdomTree Crypto Altcoins (WALT)

WALT ist ein nach der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierung gewichtetes ETP, das ein Exposure in einem diversifizierten Korb aus Altcoins bereitstellt[5]. Das ETP liefert ein Engagement in wichtigen Coins, ohne BTC undETH, und wurde für Investoren entwickelt, die bereits über ein Engagement in den Mega-Cap-Coins (BTC und ETH) verfügen und ihr Engagement diversifizieren möchten, ohne dazu vorhandene Beteiligungen zu verändern. Der dem ETP zugrunde liegende Index setzt sich derzeit aus Cardano, Bitcoin Cash, Litecoin, Polkadot und Solana zusammen.

Für das ETP wird jährlich ein Rebalancing durchgeführt, um die Wachstumsdynamik des Markts der Digital-Asset-Ökosysteme zu erfassen. Die maximale Gewichtung einzelner Komponenten ist auf 50 Prozent begrenzt und es besteht eine Mindestallokation von 2,5 Prozent pro Krypto-Asset. WALT verfügt über eine TER von 1,45 Prozent.

WisdomTree Crypto Mega Cap Equal Weight (MEGA)

MEGA liefert eine gleich gewichtete Allokation in Mega-Cap-Krypto-Assets, wobei es sich dabei derzeit um Bitcoin und Ethereum handelt. Für das ETP wird ein vierteljährliches Rebalancing durchgeführt. Mit einer TER von 0,95 Prozent handelt es sich um das günstigste physisch besicherte ETP für einen Kryptowährungskorb in Europa. Das ETP bietet den Investoren eine einfache, sichere und kostengünstige Möglichkeit für ein Engagement im Mega-Cap-Bereich des Kryptowährungsmarkts. Unseren Erwartungen zufolge wird dieses Produkt für Investoren attraktiv sein, die ein diversifiziertes Engagement in den am besten etablierten Kryptowährungen anstreben und eine potenzielle Outperformance erfassen möchten, die sich aus einem regelmäßigen Rebalancing auf ein gleich gewichtetes Engagement ergibt.

Die Investoren sollen über die Kryptowährungs-ETPs von WisdomTree auf eine Reihe von Krypto-Assets zugreifen können, ohne dass sie diese direkt halten, private Zugangsschlüssel aufbewahren oder mit der jeweiligen Blockchain bzw. der Infrastruktur der digitalen Währung in irgendeiner Weise interagieren müssen. Außerdem erhalten sie Zugang zu Verwahrungslösungen auf institutionellem Niveau, ohne diese selbst bei einer Verwahrstelle einrichten zu müssen. Um höchste Sicherheit zu gewährleisten, nutzt WisdomTree regulierte Verwahrstellen für digitale Währungen auf institutionellem Niveau, die sichere Cold-Storage-Einrichtungen betreiben.

Alexis Marinof, Head of Europe, WisdomTree, fügt hinzu: „Wir entwickeln unser Angebot auf eine Weise weiter, bei der Kunde und Innovation im Mittelpunkt stehen. Dank unserer innovativen Tradition können wir Exposure bereitstellen, das den Investoren nirgendwo anders in Form eines ETPs zur Verfügung steht. Das Interesse an Kryptowährungen ist nach wie vor hoch und professionelle Investoren sind auf der Suche nach innovativen Produkten sowie nach einem vertrauenswürdigen Partner, der sie im Bereich Krypto-Assets unterstützt. Wir möchten den Bedürfnissen der Investoren durch hochwertigen Research, einen herausragenden Kundenservice und branchenführende Produkte nachkommen. Da die Anlageklasse immer stärker in den Fokus der Investoren rückt, werden wir weiterhin in unsere Plattform und Fähigkeiten investieren, um unseren Platz an der Spitze sicherzustellen.“

[1] Quelle: Coinmarketcap.com, Stand: 22. November

[2] DeFi bezieht sich auf dezentralisierte Finanzmärkte

[3] NFTs bezieht sich auf Non-Fungible Tokens

[4] Quelle: Coinmarketcap.com, Stand: 05. November

[5] Altcoins beziehen sich auf Krypto-Asset, bei denen es sich nicht um Bitcoin handelt