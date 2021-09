Wo kann man Studiengebühren mit Kryptowährungen bezahlen?

Ein Bericht von Chainalysis Insights vom Juni 2021 stellte fest, dass die Akzeptanz von Kryptowährungen im Vergleich zum Jahr davor um 881 % gestiegen ist, angetrieben durch die hohe Nutzung in Schwellenländern und durch institutionelle Anleger in Industrieländern. Auch bei bestimmten Universitäten lassen sich die Gebühren mit Bitcoin und Co. entrichten.