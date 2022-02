Bloxxon holt Kryptoexperten Schwab

Schwabs Schwerpunkt wird auf der Ausgestaltung und Erweiterung der Bloxxon Indizes (Core, Next11) liegen, auch wird er für ausgewählte institutionelle Kunden eine Rolle im Investment Committee ausüben.

„Es gibt nur wenige Persönlichkeiten wie Frank Schwab, die so umfassend in der Finanzbranche eingebunden sind und eine wirkliche Verbindung zwischen dem klassischen Finanzbetrieb und den innovativen Entwicklungen im Krypto- und Blockchainsegment herstellen können“, sagt Dr. Johannes Schmitt, Co-Vorstand der Bloxxon AG, erfreut.

„Ich kenne die Köpfe hinter der Bloxxon schon länger und habe den Austausch immer als sehr bereichernd empfunden. Im Rahmen des Asset Management Teams wollen wir gemeinsam den digitalen Wandel der Finanzindustrie und im Vermögensmanagement zum Nutzen der Kunden vorantreiben“, so Frank Schwab.

Über Frank Schwab

Frank Schwab ist Mitbegründer des Frankfurter FinTech Forum, Mitglied des Board of Directors der Gulf International Bank in Bahrain, Mitglied des Aufsichtsrats der Addiko Bank in Wien, Mitglied des Risk Advisory Committee bei PayU in Amsterdam und Investor in Kryptowährungen und europäische FinTech-Startups.

Zuvor war er Geschäftsführer der GIZS (paydirekt / Sparkassen), CEO der Fidor TecS AG, Chairman von Hufsy in Kopenhagen, Senior Advisor bei McKinsey & Company, Mitglied des Technology Advisory Board der Sberbank in Moskau und Director of Innovation bei der Deutschen Bank.