Blutbad an den Kryptomärkten! Die Kurse rauschen in den Keller und zu allem Übel implodiert auch noch der Stablecoin "Terra Luna". Innerhalb weniger Stunden fiel der Preis von 100 US-Dollar auf null. Was ist passiert? Was sind die Hintergründe? Wie stabil sind andere Stablecoins? Kippt Tether ebenfalls um und was bedeutet das für Bitcoin?