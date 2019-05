Die Welt im Wandel: Studie fasst Herausforderungen zusammen

Die Journalistenvereinigung “The Group of 20+1” hat Jean Pierre Mustier, Chief Executive Officer der italienischen UniCredit S.p.A., zum “European Banker of the Year 2018” gewählt. Diese Auszeichnung wird seit 1994 jährlich vergeben. “The Group of 20+1” ist eine Vereinigung führender internationaler Wirtschafts- und Finanzjournalisten in Frankfurt am Main.