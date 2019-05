Handelsstreit: Alibaba und Tencent unbeeindruckt, Apple verliert

Frank Schwarz, Fondsmanager des MainFirst Global Equities Fund und des MainFirst Global Equities Unconstrained Fund, kommentiert die Auswirkungen des US-Amerikanisch-Chinesischen-Handelsstreits und des Android-Lizenzentzugs bei Huawei auf den Technologiesektor.

Der Handelsstreit wird keine nachhaltigen Auswirkungen auf große chinesische Technologieunternehmen wie Alibaba und Tencent haben. Wir rechnen weiterhin damit, dass sie 2025 nach Amazon zu den größten Unternehmen zählen. Microsoft, Google und Facebook werden ebenfalls in Top-Positionen stehen.

Tencent und Alibaba machen 90 Prozent ihrer Geschäfte im heimischen Markt. Sie sind somit nur indirekt durch die US-amerikanischen Sanktionen betroffen – und der Konsum in China war in den vergangenen Quartalen sehr robust. Zusätzlich gehen wir davon aus, dass die Regierung den Konsum in China weiter unterstützen wird.

Einbußen sind genau lokalisierbar

Der Android-Lizenzentzug gegen Huawei wird nicht nur das chinesische Unternehmen, sondern auch Samsung deutlich beeinflussen. Wir rechnen damit, dass das südkoreanische Unternehmen seinen Marktanteil bei Mobiltelefonen erhöhen wird.

Deutliche Einbußen werden sie jedoch im Memory Halbleiterbereich haben – dieser ist für den Gewinn von Samsung zentral. Halbleiterfirmen werden durch den Konflikt insgesamt am stärksten betroffen.

Auch Apple zählt zu den Verlierern des Handelsstreits. Bereits in den letzten Monaten hat das Unternehmen Marktanteile in China an Huawei, Xiaomi und Oppo verloren. Diese Entwicklung wird sich beschleunigen.

Foto:MainFirst