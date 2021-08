Aktien-Wahlcheck der Grünen: Tesla könnte seinen Umsatz in Deutschland massiv steigern

Ein neuer Infochart von Kryptoszene lässt erahnen, dass die großen Elektroautohersteller in den kommenden Jahren deutlich profitieren könnten, wenn die Grünen die Bundestagswahl 2021 gewinnen sollten. Im Wahlprogramm von Bündnis 90 / Die Grünen ist festgeschrieben, dass ab 2030 nur noch Elektroautos in Deutschland neu zugelassen werden dürfen. 2020 waren noch 3 von 4 neu zugelassenen Autos entweder Benziner oder Diesel.

Auch deutsche Automobilhersteller dürften profitieren

Wenn die Grünen also tatsächlich in die Regierung berufen werden, dann könnten die Umsätze der großen Elektroautofirmen exponentiell steigen. Nimmt man an, dass Teslas Anteil am Markt gleich bleibt, dann könnte der US-Hersteller seinen deutschen Umsatz auf satte 17 Milliarden Euro steigern mit deutlichen Auswirkungen auf den Tesla Aktienpreis. Allerdings beschränken sich die Elektroauto-Pläne nicht nur auf Tesla, sondern auch auf die deutschen Automobilunternehmen, die heute schon den Wechsel auf elektrische Antriebssysteme vollziehen. Besonders VWs Modelle sind hier beliebt.

Die Deutsche Bahn soll laut Wahlprogramm der Grünen ebenfalls viel stärker gesponsort werden. So sollen 100 Milliarden Euro zusätzliche Investitionen bis 2035 in die DB fließen. Ob dadurch jedoch ein Börsengang näher rückt, bleibt ungewiss.

Immobilien Aktien könnten verlieren

Für die großen deutschen Immobilienfirmen wie Deutsche Wohnen oder Vonovia könnten die Grünen jedoch zur Gefahr werden, wenn sie ihr Wahlprogramm umsetzen können. Durch einen bundesweiten Mietendeckel würden die Mieteinnahmen nicht mehr weiter wachsen, sondern wahrscheinlich stark rückläufig werden. Das könnte zu negativen Immobilien Aktien-Entwicklungen führen.

Auch der Kohleausstieg ist ein fester Bestandteil im Wahlprogramm der Grünen. Hier könnten vor allem die Energieunternehmen Aufwind bekommen, die sowieso schon Abstand von fossilen Brennstoffen genommen haben. Die E.On Aktie oder Vattenfall könnten daher zum Investment einladen. Energieunternehmen, die immer noch verstärkt auf Stein- oder Braunkohle setzen, wie zum Beispiel RWE oder EnBW, dürften hingegen wirtschaftlich an Einfluss verlieren.

Der Kryptoszene Infochart zum Wahlcheck der Grünen zeigt, dass sich die Grünen in ihren ursprünglichen Idealen weitgehend treu geblieben sind. Die Klimapolitik nimmt eine zentrale Rolle ein. Sollten die Grünen also tatsächlich die Wahl gewinnen, dann ergeben sich vor allem für nachhaltige Unternehmen beträchtliche Chancen, was zu langfristigen Kurssteigerungen führen könnte.