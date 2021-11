Ist ein Blackout auch in Deutschland möglich? Wie sicher ist das europäische Verbundnetz? Deutschland schaltet als einziges Land grundlastfähige Kern- und Kohlekraftwerke ab - haben wir Ersatz? Was passiert dann? Was passiert nach einem Stromausfall? Was ist der Unterscheid zu einem Blackout und wie bereitest Du Dich darauf am besten vor?