Mehr als ein Kurzfrist-Trend: Machen Sie sich jetzt fit für das Thema Nachhaltigkeit

Das Thema Nachhaltigkeit verlangt von allen Beteiligten in der Finanzindustrie in diesem Jahr volle Aufmerksamkeit. Zahlreiche Regelungen treten in 2021 europaweit in Kraft. Ein Webinar klärt auf, was in Deutschland davon umzusetzen ist.

Das Thema Nachhaltigkeit ist derzeit in aller Munde. Auch in der Finanzbranche gibt es einen wachsenden Markt für nachhaltige Angebote und Anlagen, der der stetig steigenden Nachfrage folgt. Diese Entwicklung wird von EU-weiten Regelungen getrieben, die Stück für Stück in Kraft treten. Bereits im kommenden Monat, nämlich ab dem 10. März 2021, tritt die Offenlegungsverordnung in Kraft, die Unternehmen ab drei Mitarbeitern verpflichtet, Nachhaltigkeitsrisiken umfassend zu berücksichtigen und offenzulegen. Ein weiteres Regelungswerk, die Taxonomieverordnung, soll dabei helfen, den Grad der Nachhaltigkeit einer Investition zu bewerten und wird ab Anfang 2022 staffelweise gelten.

Unternehmen müssen bereits handeln, obwohl Vorgaben fehlen

Genauere Vorgaben und Auslegungshilfen fehlen allerdings noch in vielen Fällen. Vor allem lassen die Delegierten Verordnungen noch auf sich warten, mit denen diese Regelungen konkretisiert werden sollen. Selbst die Aufsichtsbehörden tun sich daher in einigen Bereichen noch schwer, sich darin festzulegen, welche Maßnahmen wann für welche Unternehmen gelten sollen. Konkrete Regelungen bestehen hingegen bereits für diejenigen Informationen, die die betroffenen Unternehmen ihren Kunden online sowie vor Erbringung von Dienstleistungen geben müssen. In jedem Fall werden daher individuelle Lösungen erforderlich sein.

Webinar zu den Pflichten für Finanzdienstleister beim Thema Nachhaltigkeit

Die yourcomp GmbH, die sich auf Fortbildung und Wissensvermittlung im Bereich der Finanzdienstleistungen spezialisiert hat, veranstaltet am 4. März 2021 ein Webinar mit dem Thema „Nachhaltigkeit – Was ist zu tun und wie geht’s weiter?“. Die Teilnehmer sollen in 75 Minuten einen Überblick über die tiefgreifenden Regelungen erhalten. „Wir sehen, dass an diesem Thema so gut wie kein Marktteilnehmer vorbeikommt“, sagt Claudia Hendel, Geschäftsführerin der yourcomp GmbH. „Mit unserem Webinar-Angebot wollen wir dabei helfen, Orientierung zu schaffen.“

