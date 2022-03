Wüstenrot erweitert nachhaltiges Produktangebot

Die Wüstenrot Bausparkasse AG hat ihre Produktangebote für nachhaltige, klimaschützende Investitionen in Wohnimmobilien ergänzt. Zwei neue Baufinanzierungsprodukte sind seit Kurzem erhältlich: das Wohndarlehen Klima Flex und das Wohndarlehen Klima Classic. Hinzugekommen ist ferner ein Klimabonus im Wohnsparen.



Mit seinem Angebot honoriert die Bausparkasse Investitionen in klimaschonende Bau- und Modernisierungsmaßnahmen. Im Vergleich zu herkömmlichen Darlehen sind die neuen Wohndarlehen Klima Flex und Klima Classic um zehn Basispunkte vergünstigt.

Im Gegensatz zu anderen Angeboten im Energiesparbereich ermöglichen die neuen Darlehen auch die Finanzierung von Gesamtprojekten, beispielsweise den Neubau oder Kauf eines Niedrigenergie-Wohnhauses oder den Erwerb einer Bestandsimmobilie – mit dem Ziel einer energetischen Optimierung. Auch eine Anschlussfinanzierung oder umfangreiche energetische Sanierungen an bereits vorhandenen Wohnimmobilie sind mit den neuen Offerten möglich.

Voraussetzung für die Nutzung des Wohndarlehens Klima Flex und Klima Classic ist, dass nach Abschluss der finanzierten Maßnahmen die Immobilie taxonomiekonform die Energieklassen A+ oder A im Energieausweis besitzt. Das bedeutet, der maximale Primärenergiebedarf beträgt 50 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr.

Bei größeren Modernisierungen oder energetischen Sanierungen von Bestandsimmobilien reicht es aus, wenn sich der Primärenergiebedarf nach Abschluss der Maßnahme um 30 Prozent reduziert. Der erforderliche Nachweis erfolgt je nach Art der Wohnimmobilie über einen Energieausweis oder einen individuellen Sanierungsfahrplan.

Mit Klimabonus

Seit Februar 2022 bietet Wüstenrot das Wohnsparen auch mit einem Klimabonus von bis zu 300 Euro an. Damit möchte das Unternehmen seine Kundinnen und Kunden beim Klimaschutz unterstützen, sofern sie das Bauspardarlehen der Tarife Komfort und Premium für bestimmte energetische Maßnahmen einsetzen. Bei planmäßiger Rückzahlung des Darlehens erhalten sie den Wüstenrot-Klimabonus.

Die neuen Angebote schließen nahtlos an ein bereits bestehendes Wüstenrot-Finanzierungsangebot an: Seit 2020 ist bei Wüstenrot nach eigenen Angaben das Wohndarlehen Klima Turbo verfügbar. Das ist für Investitionen im energetischen Bereich bis 50.000 Euro konzipiert. Ohne Grundbucheintrag und damit auch ohne Gang zum Notar. Es wird nach Angaben des Baufinanzierers in der Regel für Einzelmaßnahmen verwendet, beispielsweise einen Heizungstausch.

Informationen rund um nachhaltiges Wohnen bietet Wüstenrot über seine Internetseiten. Hier gibt es viel Wissenswertes, umfassende Beratung und Service beispielsweise bei der Suche nach einem Energieberater, oder den sogenannten Energiesparrechner und den CO2-Rechner.