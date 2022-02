Mit Rohstoffen diversifizieren: So kann es gehen

Diversifizierung ist das A und O der Geldanlage meint Marko Mähner. Das gilt auch dann, wenn Sie sich für ein Rohstoff-Investment interessieren. Neben den klassischen Edelmetallen bietet die Gruppe der Wahren Werte noch zahlreiche weitere vielversprechende Rohstoffe. Je nach Anlegermentalität empfiehlt sich eine entsprechende Depot-Beimischung.

Gold: Kaufkraftspeicher und Krisenschutz

Bei kaum einem Rohstoff ist die Lage so eindeutig wie bei Gold. Das Edelmetall gehört in jedes Depot. Immerhin gibt es kaum eine bessere Methode, sich finanziell vor außergewöhnlichen Krisen (seien es Währungs- und Wirtschaftskrisen oder sogar Kriege) zu schützen. Als absolute Krisenwährung hat sich das extrem liquide Edelmetall unzählige Male bewährt. Aber auch als Kaufkraftspeicher kommt Gold eine wichtige Funktion vor. Langfristig schützt eine Investition in das Edelmetall hochwirksam vor Inflation – und das schon seit Jahrtausenden. Über den Gold-Anteil, den das Edelmetall im Depot einnehmen sollte, lässt sich allerdings streiten.

Seltene Erden und Technologiemetalle: gute Aussichten

Hätten Sie es gewusst? Ohne Seltene Erden und Technologiemetalle wäre unsere Zivilisation in der jetzigen Form kaum denkbar. Sämtliche Hoch- und Schlüsseltechnologien setzen zu einem gewissen Grad auf die Rohstoffe. Das gilt auch für Technologie, die unsere Zukunft maßgeblich prägen werden – von 5G über das Internet of Things (IoT) bis hin zu Elektroautos und regenerative Energien. Der Bedarf dürfte mittel- bis langfristig rasant zunehmen, was auf eine gute Kursentwicklung hoffen lässt. Zumal die Rohstoffe als „kritisch“ gelten. Ihre Fördermengen können schon heute kaum den Bedarf decken. Hinzu kommt, dass die Minen zum großen Teil von autokratischen Regierungen kontrolliert werden.

Silber: der „Zwitter“-Rohstoff

Wer sowohl auf Sicherheit als auch auf gute Ertragsaussichten Wert legt, kommt an Silber nicht vorbei. Seit Jahrtausenden wird das Edelmetall schon als Schmuck und als Zahlungsmittel verwendet. Ebenso wie Gold kommt daher auch Silber eine gewisse „Sichere-Hafen-Funktion“ zu. Auf der anderen Seite ist Silber allerdings auch ein wichtiges Industriemetall, das in zahlreichen Branchen zum Einsatz kommt. Im Gegensatz zu Gold wird Silber dabei nicht gehortet, sondern verbraucht. Die Silbermenge schwindet daher sukzessive und muss durch eine entsprechende Förderung ausgeglichen werden. Da die förderbare Silbermenge endlich ist, braucht es keine Glaskugel, um Aussagen über die wahrscheinliche Preisentwicklung zu machen.

Diamanten: Unabhängigkeit für hohe Vermögen

Wer ein hohes Vermögen sein Eigen nennt, sollte unbedingt eine Anlage in Diamanten in Betracht ziehen. Als Depot-Bestandteil bringen Sie so manchen Vorteil mit.

Da sie nicht börsengehandelt werden, senken Sie die Volatilität im Wertpapier-Depot erheblich.

Die Edelsteine besitzen eine einzigartig hohe Wertdichte.

Diamanten machen Sie unabhängig von anderen Kapitalanlagen, da sie bei der Wertentwicklung ihren eigenen Regeln folgen. Einen großen Nachteil allerdings haben sie: Ihr Kauf- und Verkauf setzt Sachverstand voraus – und einen langen Atem.

GranValora ist ein auf Edelmetalle, Diamanten, Technologiemetalle und Seltene Erden spezialisiertes Unternehmen. Seit 2012 beweisen wir, dass sich hoher Kundennutzen, größtmögliche Flexibilität und faire Vergütungen für freie Berater nicht ausschließen müssen.