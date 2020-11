Cash.-Branchengipfel: Was wollen Sie wissen, liebe Leser?

Am 11. November steigt der jährliche Cash.-Branchengipfel Sachwertanlagen, in diesem Jahr schon zum zehnten Mal. Elf führende Experten diskutieren über die Gegenwart und Zukunft von alternativen Investmentfonds (AIFs) und Vermögensanlagen. Cash.-Leser können sich mit ihren Fragen einbringen.

Auf der Agenda des 10. Cash.-Branchengipfels Sachwertanlagen stehen Themen wie Produkte und Märkte, die richtige Reaktion von Anbietern, Vertrieb und Anlegern auf die Corona-Krise sowie die Regulierung. Dazu zählt etwa die geplante BaFin-Aufsicht über den freien Vertrieb, das “Taping” und die neuen Vorschriften zur Nachhaltigkeit.

Auch in diesem Jahr hat Cash. wieder einen großen Kreis hochkarätiger Teilnehmer für den Cash.-Branchengipfel gewinnen können:

Nico Auel , RWB Partners GmbH, Geschäftsführer

, RWB Partners GmbH, Geschäftsführer Jörg Busboom , Ökorenta Invest GmbH/Auricher Werte GmbH, Geschäftsführer

, Ökorenta Invest GmbH/Auricher Werte GmbH, Geschäftsführer Thorsten Eitle , HEP Kapitalverwaltung AG, Vorstand

, HEP Kapitalverwaltung AG, Vorstand Rauno Gierig , Verifort Capital Group GmbH, CSO

, Verifort Capital Group GmbH, CSO Gordon Grundler , Primus Valor AG, Vorstand

, Primus Valor AG, Vorstand Martina Hertwig , Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Partnerin, Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin

, Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Partnerin, Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin Christian Kunz , TSO Capital Advisors GmbH, Sales & Marketing Manager

, TSO Capital Advisors GmbH, Sales & Marketing Manager Stefan Lammerding , Dr. Peters Asset Finance GmbH & Co. KG

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Geschäftsführer

, Dr. Peters Asset Finance GmbH & Co. KG Kapitalverwaltungsgesellschaft, Geschäftsführer Alexander Schlichting , Project Beteiligungen AG, Vorstandsvorsitzender

, Project Beteiligungen AG, Vorstandsvorsitzender Helmut Schulz-Jodexnis , Jung, DMS & Cie. AG, Leiter Produktbereich Sachwerte & Immobilien

, Jung, DMS & Cie. AG, Leiter Produktbereich Sachwerte & Immobilien André Wreth, Solvium Capital GmbH, Geschäftsführer

Die Ergebnisse und Diskussionen werden anschließend in einem eigenen Cash.Extra ausführlich dokumentiert und zudem teilweise auch als Video-Stream ins Netz gestellt. Weitere Informationen zum 10. Cash.-Branchengipfel Sachwertanlagen und zu den Teilnehmern finden Sie hier.

Cash.-Leser fragen – die Experten antworten

Besonderen Wert legt Cash. darauf, dass tatsächlich jene Themen diskutiert werden, die die Leser wirklich interessieren. So können die Cash.-Leser im Vorfeld Fragen stellen und Themen einbringen, die dann von den Experten beantwortet beziehungsweise diskutiert und ebenfalls auf Cash.Online veröffentlicht werden. Ihre Fragen können sich an einzelne der Experten oder allgemein an die Runde richten.

Geben Sie Ihre Fragen bis spätestens Dienstag, 10. November 2020, hier ein. Dabei freuen wir uns über die Angabe Ihres Namens und des Unternehmens, es werden aber auch anonyme Mitteilungen berücksichtigt. Alternativ können Sie auch einfach eine E-Mail an branchengipfel@cash-online.de schicken.

Also: Was wollen Sie von den Experten wissen? Was liegt Ihnen auf dem Herzen? Welche Themen brennen Ihnen unter den Nägeln? Die Cash.-Redaktion hofft auf viele Fragen ihrer Leser.