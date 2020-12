Junge Vermietergeneration will mehr Digitalisierung

Rund ein Drittel aller Wohnungen in Deutschland wird von Privatpersonen vermietet. Im Zuge der demographischen Entwicklung dürfte ein Großteil dieser Immobilien in den kommenden Jahren weiter vererbt werden. Während ältere Vermieter ihre Immobilie häufig noch zeitaufwändig, beispielsweise mit Excel-Listen verwalten, will die neue Generation der Vermieter für die Immobilienverwaltung verstärkt digitale Tools einsetzen, so das Ergebnis einer Umfrage des Start-ups objego.