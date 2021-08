Aberdeen Wohnimmobilienfonds knackt Volumen von einer Milliarde Euro

Der Fonds für institutionelle Investoren wurde Ende des 1. Quartals 2018 von der Aberdeen Standard Investments Deutschland AG in Frankfurt aufgelegt und wird von Fondsmanager und Vorstandsmitglied Marc Pamin und seinem Team von Frankfurt aus verwaltet, teilt das Unternehmen mit. Schon kurz nach Auflage erfreute sich der ASPER demnach großer Resonanz von deutschen und internationalen institutionellen Investoren und hat nun die Marke von rund einer Milliarde Euro an zugesagtem Kapital überschritten.

Der Fonds habe sich über 40 moderne und nachhaltige Wohnimmobilien in neun Ländern in Westeuropa gesichert. Die Käufe umfassen annähernd 5.000 Wohneinheiten. Nach Abschluss der laufenden Entwicklungen wird sich der Portfoliowert Aberdeen zufolge auf fast 1,6 Milliarden Euro belaufen.

Der ASPER ist ein offener Core-Fonds, der für institutionelle Anleger konzipiert wurde. Er zielt auf Erträge und Kapitalwachstum ab, indem er in große, qualitativ hochwertige, nachhaltig errichtete und zweckgebundene Wohnanlagen an erstklassigen Standorten investiert. Der ASPER verfolgt ein langfristiges Absolute-Return-Ziel sowie eine Strategie, die ESG-Prinzipien in den Mittelpunkt stellt, und ist bestrebt, in neue und moderne Immobilien zu investieren. Der Fokus des Fonds liegt auf hohen, defensiven Erträgen innerhalb des westeuropäischen Wohnungssektors. Dabei setzt er auf einen länderübergreifenden Ansatz, mit dem das Risiko durch Diversifizierung reduziert werden soll.

„In zweierlei Hinsicht großer Durchbruch“

Prof. Dr. Hartmut Leser, Vorstandsvorsitzender der Aberdeen Standard Investments Deutschland AG: „Für die Aberdeen Standard Investments Deutschland AG haben wir mit dem ASPER in zweierlei Hinsicht einen großen Durchbruch geschafft: Es ist uns gelungen, unsere seit vielen Jahren bewährte Expertise im Wohnimmobilienbereich mit Hilfe unserer internationalen Ressourcenbasis auf Europa als Anlageregion auszuweiten. Gleichzeitig hat sich unsere Investorenbasis, die bisher vorwiegend von deutschsprachigen Institutionellen geprägt war, durch die Anziehungskraft des ASPER deutlich internationalisiert.“

Marc Pamin, Fondsmanager des Aberdeen Standard Pan-European Residential Property Fund: „Die Nachfrage nach Wohnimmobilien steigt in europäischen Großstädten exponentiell. Der Sektor stellt sich der Herausforderung, für die Zeit nach der Pandemie neuartige Lebensräume zu schaffen, die den sich verändernden Bedürfnissen einer wachsenden Bevölkerung gerecht werden. Wir sind davon überzeugt, dass dadurch hervorragende Chancen für Anleger entstehen.“