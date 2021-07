BMO bringt Wohnungsfonds für Institutionelle

Die Investitionsziele liegen dabei nach Mitteilung von BMO auf Immobilien aus den Bereichen Mid Market und Affordable Residential (bezahlbarer Wohnraum) sowie Senior Living in den Metropolregionen und strategisch bedeutenden Städten in Deutschland, Frankreich, Niederlande, Österreich, Italien sowie Spanien.

Der „BMO Residential Europe“ geht zum 1. August 2021 mit einem Ziel-Investitionsvolumen von 800 Millionen Euro und einer zu erwartenden Ausschüttungsrendite von bis zu vier Prozent an den Start. Als Kapitalverwaltungsgesellschaft fungiert die Luxemburg Investment Solutions S.A.

Nach den Worten von Iris Schöberl, Managing Director Germany und Head of Institutional Clients bei BMO Real Estate Partners Germany, geht es „nicht nur um stabile Renditen, sondern auch um verantwortungsvolle und nachhaltige Immobilienwirtschaft nach ESG-Maßstäben“. Alexander Ernst wird als Fondsmanager federführend den Residential-Europe-Fonds betreuen. Ernst ist den Angaben zufolge neu im Team und seit April 2021 als Director Fund Management am Münchner Standort tätig.

BMO Real Estate Partners Germany zählt nach eigenen Angaben zu den führenden nationalen Gesellschaften zur Verwaltung von Immobilienvermögen mit Fokus auf Einzelhandels-, Wohn- und Büroimmobilien. Derzeit verwaltet das Unternehmen in Europa ein Portfolio mit einem Transaktionsvolumen von rund 7,1 Milliarden Euro. Davon liegen rund 165 Immobilien im Wert von über 3,6 Milliarden Euro vornehmlich in deutschen Mittel- und Großstädten (Stand 31. März 2021). Als hundertprozentige Tochtergesellschaft der im Jahr 1817 gegründeten Bank of Montreal ist es neben zwei weiteren europäischen Repräsentanzen in London und Paris Teil der BMO Financial Group, BMO Global Asset Management und BMO Real Estate Partners Europe.