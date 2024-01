Die größten Pflegeheimbetreiber 2024

Das Jahr 2023 war geprägt von Herausforderungen für den Pflegemarkt: Steigende Kosten, Schließungen und eine anhaltende Welle an Insolvenzen. Sowohl kleine als auch große Betreiber gerieten im Laufe des Jahres nach und nach in wirtschaftliche Not. Diese Herausforderungen machen sich auch im Ranking der 30 größten Pflegeheimbetreiber in Deutschland bemerkbar. Während die Convivo Gruppe nicht mehr im Ranking vertreten ist, zeichnet sich zum ersten Mal ein Führungswechsel ab. Alloheim Senioren-Residenzen SE löst zum ersten Mal Korian Deutschland ab und belegt den ersten Platz.