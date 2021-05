BVT bringt neuen Private-Equity-Spezialfonds

Die BVT Unternehmensgruppe setzt die Serie ihrer Private Equity-Dachfonds fort. Diese von der Tochtergesellschaft Derigo verwalteten geschlossenen Spezial-AIFs bündeln die aktuellen Private-Equity-Investments aller BVT Multi-Asset-Fonds in einem Investmentpool, der auch professionellen und semiprofessionellen Drittanlegern offensteht.

Die Dachfonds bauen jeweils ein Portfolio aus Primary und Secondary Private Equity Funds auf, so BVT. Der neue Private Equity Select III investiert in ausgewählte Private-Equity-Zielfonds, um diese langfristig zu halten. Auf diese Weise soll der Fonds Portfolio aus Beteiligungen an Primary und Secondary Private Equity Funds aufgebauen.

Angestrebt wird eine mittelbare Beteiligung an mindestens 40 Zielunternehmen, wobei der Investitionsfokus auf Private Equity Buyout Funds liegt, die primär in Zielunternehmen mit Sitz und/oder wesentlicher Tätigkeit in Europa oder Nordamerika investieren. Im Fokus stehen Mid-, Large- und Mega-Market-Unternehmen unterschiedlicher Branchen. BVT rechnet im Zuge der Marktentwicklung der vergangenen Monate mit krisenbedingt attraktiven Investitionschancen für die Zielfonds der BVT Private Equity Dachfonds.

Der BVT Private Equity Select III richtet sich an professionelle und semiprofessionelle Anleger im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB); Privatanleger im Sinne des KAGB können sich nicht beteiligen. Semiprofessionelle Anleger im Sinne des KAGB müssen sich verpflichten, mindestens 200.000 Euro zu investieren. Der Vertrieb des BVT Private Equity Select III erfolgt durch die Baden-Württembergische Equity GmbH. Sie ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Landesbank Baden-Württemberg.

