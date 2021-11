Crowdfunding Verband rechnet mit der GroKo ab

„Es sind viele positive Aspekte dabei – der Fokus auf Fintechs, die Einbeziehung von privatem Kapital für die Förderung von Start-Ups und zur Bekämpfung des Klimawandels“, heißt es in einer ersten Stellungnahme des Bundesverbands Crowdfunding. „Allerdings finden wir, dass die neue Bundesregierung sich sehr schnell an den Taten messen lassen muss“, so die Stellungnahme weiter.

Mit der bisherigen großen Koalition aus CDU/CSU und SPD geht der Verband hingegen hart ins Gericht: „Obwohl die Europäische Crowdfunding europaweit anwendbar, ist in Deutschland diese so ausgestaltet, dass sie für die Crowdfunding-Branche nicht nutzbar ist – ein Schwarmfinanzierungsverhinderungsgesetz.“

Die große Koalition habe mit dem SchwarmfinanzierungsbegleitG und dem AnlegerschutzG zwei Gesetze erlassen, die vor allem Rechtsunsicherheit erzeugt haben. „Die BaFin als Aufsichtsbehörde scheint nicht die personellen Kapazitäten zu haben, um ein konsistentes Verwaltungshandeln zu garantieren – bei vielen Themen ist sie nicht in der Lage zu handeln, wenn zum Beispiel Plattformen aus dem Ausland sich direkt an deutsche Anleger:innen wenden, ohne dass sie sich an die einschlägigen Regulierungsvorgaben halten“, so die scharfe Kritik des Crowdfunding Verbands.

„Deutschland droht sich zu isolieren“

Die (neue) Koalitionsregierung müsse jetzt schnell handeln – die Europäische Crowdfunding Verordnung ist seit dem 10. November 2021 in Deutschland gültig, werde aber von den Plattformen nicht genutzt. „Deutschland droht sich hier international zu isolieren“, so die Warnung des Verbands.

Bezüglich der für Crowdfunding-Plattformen wichtigsten Passagen im Ampel-Koalitionsvertrag hat der Verband unter anderem die folgenden Passagen ausgemacht: