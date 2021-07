DWS Fonds Grundbesitz Europa versilbert Bürohaus in London

Käufer dieser Grade A Büroimmobilie ist Barings, teilt die DWS mit. Das im Jahr 2003 fertiggestellt Gebäude verfügt über eine Nutzfläche von 10.650 Quadratmetern, die über acht Stockwerke verteilt ist. Sie liegt der Mitteilung zufolge in zentraler Lage an der Nordseite der King William Street, einer der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen in der Londoner City zwischen der Bank of England und der London Bridge.

Mit dem Verkauf realisiere das Fondsmanagement die seit Ankauf sehr gute Wertentwicklung der Immobilie. Es beabsichtigt, den Verkaufserlös in die weitere Diversifizierung des Portfolios zu reinvestieren, heißt in der DWS-Mitteilung.

Laut Halbjahresbericht des Grundbesitz Europa zum 31. März 2021 haben zwei Gutachter das Objekt zuletzt mit einem Kaufpreis/Verkehrswert von durchschnittlich 137,2 Millionen Euro bewertet. Die Angaben in dem Bericht lassen auf einen ursprünglichen Kaufpreis von rund 114,2 Millionen Euro schließen. Der jetzt erlöste Preis von 151 Millionen Euro würde also einer Wertsteigerung von gut 30 Prozent in elf Jahren entsprechen.

Anke Weinreich, Fondsmanagerin des Grundbesitz Europa: „Nachdem wir in den vergangenen Jahren gemäß unserer Anlagestrategie den Anteil an Wohn-, aber auch an Logistikimmobilien weiter deutlich ausgebaut haben, können wir flexibel auf sich bietende Opportunitäten reagieren und den Fonds sowohl sektoral als auch geografisch weiter diversifizieren.“

Anfang Juli hatte DWS für den Grundbesitz Europa den Kauf von Wohnungen in Holland gemeldet. Zudem hat der Fonds zusammen mit dem Grundsitz Deutschland unlängst eine Logistik-Immobilie in Hamburg gekauft.