Forest Finance bringt Mandelbaum-Vermögensanlage

Der Anbieter Forest Finance startet den Vertrieb der Vermögensanlage "Oase 2", einem Investment in die Aufforstung von bio-zertifizierten Mandelbäumen in Marokko. Sie ist als Direktinvestment konzipiert, bei dem den Anlegern jeweils eine konkrete Fläche vor Ort zugeordnet wird.

Gegenstand von „Oase 2“ sind Aufbau, Pflege und Ernte von Bio-Mandeln in der Region Errachidia südlich der Berge des Hohen Atlas. Auf einer Fläche von insgesamt ca. 130 Hektar wird das gesamte Areal so umweltschonend wie möglich bewirtschaftet und ein arides Gebiet (Wüstengebiet) begrünt, so Forest Finance.

Anleger können sich dort in Form eines Direktinvestments engagieren. Sie erhalten laut Forest Finance eine individualisierte und kartographisch erfasste Fläche zugeteilt und beauftragen Forest Finance mit der Aufforstung und Bewirtschaftung der Fläche sowie mit der Ernte und Vermarktung der Mandeln. Die Erlöse aus dem Verkauf der Bio-Mandeln werden nach Abzug der Projektkosten (Netto-Verkaufserlöse) an den Anleger ausbezahlt, so die Planung.

Erste Ernten frühestens 2025

Eine Investition ist der Website zufolge ab 3.580 Euro für 1.000 Quadratmeter möglich. Bis 2024 ist die Flächenvorbereitung und Aufforstung der Mandelbäume geplant, anschließend die Pflege und Bewirtschaftung des Mandelanbaus. Ab frühestens 2025 sollen dann die ersten Ernten erfolgen. Bis 2034 prognostiziert Forest Finance einen Gesamtrückfluss von 165 Prozent. Längstens läuft die Vermögensanlage den Angaben zufolge bis zum Jahr 2039.

Der Bonner Anbieter von Wald- und Agroforstinvestments setzt mit der Emission das Angebot von Vermögensanlagen in Bio-Investments in Marokko fort. Mit dem Produkt „Oase 1“ hatte Forest Finance bereits die Kapitalanlage in Oliven und Datteln in dem Land angeboten.