Leistungsbilanz: HEP-Fonds im Plan

Die Ausschüttungssumme für sieben Solarfonds von hep, die langfristig in Bestandsparks investieren, und zwei Spezial-AIFs, die in die Entwicklung von Solarprojekten investieren, belief sich demnach auf insgesamt rund 4,3 Millionen Euro. Ein Publikums-AIF (alternativer Investmentfonds) sowie zwei weitere Spezial-AIFs stehen aktuell zur Beteiligung zur Verfügung.

Von den bereits platzierten Publikumsfonds mit Bestandsparks entwickelten sich „Solar Spremberg“, „Solar Nordendorf“ und „Solar England 1“ erneut plangemäß und ermöglichten Ausschüttungen zwischen sieben und neun Prozent bezogen auf das Kommanditkapital exklusive Agio. „Sie belegen seit 2010 die attraktive Berechenbarkeit bei Erträgen und Ausgaben von Solarparks“, heißt es in der Mitteilung von hep, das sein Kürzel in Zusammenhang mit der Unternehmensgruppe in Klein- und bei den einzelnen Fonds in Großbuchstaben verwendet.

„Die Zeichen stehen auf weltweiter Expansion“

Die Leistung von acht japanischen Solarparks, in die die Beteiligung „HEP – Solar Japan 1“ mittelbar investiert, wurde 2019 durch die dortige Sonnenarmut beeinträchtigt. Mit Einstrahlungswerten von drei Prozent unter dem Soll haben sie die prognostizierten Erträge knapp verfehlt. Nichtsdestotrotz geht hep davon aus, die zuvor aufgrund einer Portfolioerweiterung und einer neuen Finanzierungsstruktur angehobene Rendite halten zu können.

Anleger des Publikums-AIFs „HEP – Solar Portfolio 1“, dessen Platzierung Ende 2020 abgeschlossen wurde, erhielten abhängig vom Investitionszeitpunkt eine erste Ausschüttung von bis zu sechs Prozent bezogen auf das Kommanditkapital exklusive Agio.

Seit 2008 entwickelt, baut und betreibt hep weltweit Solarparks und bietet Anlegern Beteiligungen in Solarenergie mit unterschiedlichen Laufzeiten und Rendite-Risiko-Profilen. „Mit einer Projektpipeline von 4,5 Gigawatt, der Übernahme von und Mehrheitsbeteiligung an zwei US-Solarunternehmen sowie mehr als 120 Mitarbeitern im Jahr 2021 stehen die Zeichen für hep auf weltweiter Expansion“, so die Mitteilung.

