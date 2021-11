MPC-Spezialfonds kauft KfW-55-Wohnungen in Münster

Das Mehrfamilienhaus steht in Münster im Stadtteil Sankt Mauritz und hat 48 Wohneinheiten zwischen einem und vier Zimmern, teilt MPC mit. Es umfasst rund 2.520 Quadratmeter Wohnfläche und wurde nach dem Energiestandard KfW 55 neu errichtet beziehungsweise saniert. Das Objekt ist den Angaben zufolge voll vermietet. Das Gesamtinvestment liegt bei 13 Millionen Euro.

Der Spezial-AIF (Alternative Investment Fund) ESG Core Wohnimmobilien Deutschland gehört Laut MPC zu den ersten Finanzprodukten in der Asset Klasse Immobilien in Deutschland, der als Finanzprodukt nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung zugelassen ist. Die im März 2021 in Kraft getretene EU-Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR) soll im europäischen Markt für Finanzprodukte zu mehr Transparenz in Bezug auf Nachhaltigkeitsthemen führen. Als sogenannte Artikel-8-Produkte werden solche Fonds zertifiziert, die bestimmte ökologische und soziale Merkmale sowie eine gute Unternehmensführung (ESG) berücksichtigen.

Zusammen mit Universal-Investment aufgelegt

Den ESG Core Wohnimmobilien Deutschland hat MPC zusammen mit der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) Universal-Investment als offenen Spezial-AIF aufgelegt. Der Fonds soll ein Gesamtinvestitionsvolumen von mehr als 300 Millionen Euro umfassen und in Immobilienprojekte investieren, die einem umfassenden Katalog an ESG-Kriterien entsprechen.

Zentrales Investitionskriterium des Fonds ist dabei der Aufbau eines nachhaltigen Wohnimmobilienportfolios. Mit Hilfe eines eigens für diesen Fonds entwickelten Scoring-Modells werden laut MPC Zielobjekte ermittelt, die einer Reihe von quantitativen und qualitativen Nachhaltigkeitskriterien auch entlang einschlägiger UN-Nachhaltigkeitsziele entsprechen.