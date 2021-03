Nachfrage nach immobilienbesicherten Schuldscheindarlehen steigt

Hep nimmt weiteren Solarpark in USA in Betrieb

Die auf Solaranlagen und -investments spezialisierte Hep aus Güglingen in Baden-Württemberg nimmt den dritten US-amerikanischen Solarpark in Betrieb. „Clear“ in North Carolina ist eines von 16 Solarprojekten, in die der Publikums-AIF „HEP – Solar Portfolio 1“ investiert.