Neue Wohnungen für Industria Wohnen

Die Mietwohnungen verteilen sich auf insgesamt fünf Gebäude, teilt Industria Wohnen mit. Es handelt sich um eine Blockrandbebauung entlang der Liebigstraße sowie zwei Riegel- und zwei Punkthäuser. Die gesamte vermietbare Fläche beträgt rund 11.500 Quadratmeter. Die Wohnungsgrößen reichen von 33 bis 120 Quadratmeter.

Verkäuferin und Projektentwicklerin des Wohnungsbauprojektes ist die Weisenburger Projekt GmbH mit Hauptsitz in Karlsruhe. Geplanter Baubeginn ist im dritten Quartal 2021, die Fertigstellung ist für das zweite Quartal 2023 avisiert. Der Ankauf erfolgte im Rahmen eines Asset Deals. Die Gesamtinvestitionskosten liegen bei rund 70 Millionen Euro. Der Fokus Wohnen Deutschland wird von der Service-KVG Intreal verwaltet.

Arnaud Ahlborn, Geschäftsführer der Industria Wohnen, kommentiert: „Gemeinden in den Einzugsgebieten der Metropolen und Großstädte werden als Wohnstandorte immer beliebter, denn die Wohnkosten fallen im Vergleich zu den zentralen Lagen deutlich geringer aus. Besonders Haushalte mit einem erhöhten Flächenanspruch, wie Familien profitieren davon und suchen ein Heim im Umland. Entsprechend verfolgen wir mit dem Ankauf in Langen konsequent unsere Strategie, Wohnimmobilien in attraktiven Lagen im Umland der Top-7-Städte zu erwerben. Zudem konzentriert sich der Fokus Wohnen Deutschland auf Projekte im mittleren Mietpreissegment, da wir diese als besonders nachfragebeständig und somit konjunkturunabhängig einschätzen.“

Summe Verkehrswerte des Fonds steigt auf 699 Millionen Euro

Das projektierte Bauvorhaben in Langen ist Teil einer Quartiersentwicklung im Rahmen des Bebauungsplans „Wohngebiet Liebigstraße Süd“, die noch weitere 80 Wohnungen und 87 Reihenhäuser und Doppelhaushälften vorsieht. Die 156 angekauften Mietwohnungen werden alle über einen Balkon, eine Loggia oder eine Terrasse verfügen. Die Häuser werden nach KfW-55-Effizienzstandard errichtet. Mit einem Anteil von 66 Prozent liegt der Schwerpunkt auf Zwei- und Dreizimmerwohnungen.

Langen liegt zentral im Rhein-Main-Gebiet, wenige Kilometer südlich von Frankfurt am Main. Die Innenstadt der hessischen Finanzmetropole ist in knapp 30 Minuten mit dem Auto oder in 20 Minuten mit dem ÖPNV vom nahegelegenen Bahnhof zu erreichen. Auch nach Rüsselsheim und Darmstadt gelangt man in 30 Autominuten. Die Mittelstadt mit knapp 40.000 Einwohnern ist Sitz von rund 2.000 Unternehmen und Arbeitsort von 15.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.

„Mit dem Ankauf in Langen steigt die Summe der Verkehrswerte des Fokus Wohnen Deutschland mit Stand 30. April 2021 auf 699 Millionen Euro“, sagt die verantwortliche Portfoliomanagerin Kerstin Dittrich. „Wir werden bald einen weiteren Ankauf verkünden können. Ich bin optimistisch, dass wir unser Ziel, 2021 fünf Wohnprojekte mit einem Gesamtvolumen von 200 Millionen Euro anzukaufen, erreichen werden und sogar noch übertreffen können“, so Dittrich.

Foto/Visualisierung: Weisenburger Projekt GmbH