Real I.S. kauft erstes Objekt für Spezialfonds BGV IX

Die Real I.S. AG hat die Büroimmobilie „The Stage“ in Luxemburg für den Immobilien Spezial-AIF (alternativer Investmentfonds) „BGV IX“ erworben.

Verkäufer ist die luxemburgische Investmentgesellschaft Batipart, teilt Real I.S. mit. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Das moderne Bürogebäude „The Stage“ wurde 2011 fertiggestellt und befindet sich in der Avenue J.F. Kennedy in Luxemburg. Die Gesamtmietfläche beläuft sich auf 15.264 Quadratmeter, die sich auf sechs oberirdische Geschosse sowie 176 Tiefgaragenstellplätze aufteilen. Das Objekt trägt die „BREEAM In-Use“ Zertifizierung mit der Wertung „Very good“. Der Vermietungsstand beläuft sich auf 100 Prozent.

„The Stage“ befindet sich in zentraler Lage auf dem Kirchberg im Nordosten der Stadt Luxemburg. Dieser Stadtteil ist geprägt von diversen europäischen Institutionen, Unternehmen, Finanzdienstleistern sowie Bildungseinrichtungen. Des Weiteren befinden sich eine Vielzahl an Restaurants und Freizeitmöglichkeiten im näheren Umfeld, ebenso wie mehrere Tram-Stationen.

„Luxemburg ist im Vergleich zu anderen europäischen Büromärkten über den Pandemieverlauf hinweg dynamisch geblieben. Grund hierfür ist die starke öffentliche Hand in diesem Markt“, sagt Axel Schulz, Global Head of Investment Management bei der Real I.S. AG.