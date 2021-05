RWB kündigt zweistellige Auszahlungen für vier Fonds an

Immer mehr Engländer ziehen in Coronakrise aufs Land

In der Coronakrise ziehen Maklern zufolge immer mehr Engländer aufs Land oder an die Küste. Ein wesentlicher Grund dafür sei der Wunsch nach sozialer Distanz während der Pandemie, zitierte der britische Sender BBC am Donnerstag Tim Bannister vom großen Maklerunternehmen Rightmove.