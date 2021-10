Swiss Life Asset Managers lanciert European Thematic Cities Index

Beim European Thematic Cities Index 2021 von Swiss Life Asset Managers liegt London auf Platz eins, dicht gefolgt von Paris und Amsterdam. Der Index misst europäische Städte anhand von fünf Kernthemen, die sich mit den wichtigsten Trends im Immobilienmarkt der Städte decken. Der Index ist ein wichtiges forschungsorientiertes Tool, das langfristige Immobilienanlageentscheidungen unterstützt und das Know-how von Swiss Life Asset Managers als eine führende europäische Immobilieninvestorin ergänzt.

Der „European Thematic Cities Index“ ist ein zusammengesetzter Indikator, der die Fähigkeit von Städten quantifiziert, transformative strukturelle Trends, die die Immobiliennachfrage prägen, anzugehen. Der Index umfasst folgende fünf Themen: Dynamik – die Fähigkeit und die Mittel, sich an Veränderungen anzupassen und sie anzunehmen; Gesundheit – die Fähigkeit, Widerstandsfähigkeit gegenüber einem sich wandelnden Klima aufzubauen und das Wohlergehen der Bürger zu fördern; Netzwerke – die Fähigkeit, berufliche und persönliche Gemeinschaften zu unterstützen und auszubauen; Weltoffenheit – die Fähigkeit, die sich ändernden Konsumanforderungen multikultureller Bewohner zu erfüllen; und Zugänglichkeit – die Fähigkeit, die Bürger mit der physischen und der digitalen Welt zu verbinden. Der Index bietet ein Gesamtranking mit 137 europäischen Städten aus 29 Ländern auf der Grundlage von 49 Attributen, die in fünf Unterindizes aufgeteilt werden können, die jedes unserer fünf Themen widerspiegeln.

„Der Index wurde als einer der Bausteine zur Unterstützung unserer forschungsorientierten Anlagestrategie konzipiert. Er wird auch in die House Views von Swiss Life Asset Managers einfließen, die die Anlageentscheidungen im gesamten Unternehmen beeinflusst, und letztendlich die langfristigen finanziellen Ziele unserer Kunden unterstützen. Wir investieren derzeit an 31 der 40 Top-Städte des Rankings von 2021 in Immobilienprojekte und die hohen Werte nordischer Städte unterstützen unsere Ambition, unsere Präsenz in diesem Markt auszubauen.“ – Stefan Mächler, Chief Investment Officer, Swiss Life.

Per Erikson, CEO Swiss Life Asset Managers in Deutschland, ergänzt: „Die praktischen Anwendungen des Modells sind viel breiter als das Gesamtranking vermuten lässt. Der Index lässt sich an die individuellen Bedürfnisse der Anleger anpassen, da er eine Übergewichtung bestimmter Kernthemen oder Attribute erlaubt. So kann das Modell oder Teile davon genutzt werden, um maßgeschneiderte Ergebnisse für verschiedene Anlagelösungen zu generieren.“

Per Erikson, CEO Swiss Life Asset Managers in Deutschland: „Mit dieser eigenen Stadtbewertung, die sich auf strukturelle Themen am Immobilienmarkt konzentriert, kann sich Swiss Life Asset Managers abheben. Der Wert umfasst viele kleinere Städte und berücksichtigt das Potenzial für eine weitere Stärkung in Kernthemen, was für einen zukunftsorientierten Anleger besonders hilfreich ist.“

Das europäische Ranking 2021

Die Top-Stadt im „European Thematic Cities Index“ ist dieses Jahr London. Die Stadt steht in Sachen Dynamik, Netzwerke und Weltoffenheit unter den europäischen Städten an erster Stelle, da sie eine beispiellose Konzentration von Unternehmen, Talenten und Chancen aufweist. Amsterdam rangiert insgesamt an zweiter Stelle mit einem sehr hohen Gesundheitswert, der das Wohlergehen der Bürger unterstützt, und starken Netzwerken, die zukunftsfähige Firmencluster widerspiegeln. Paris, in der Gesamtwertung auf dem dritten Platz, weist mit seinen sehr soliden Wirtschaftsfundamentaldaten den zweithöchsten Wert für Dynamik aus. Ganz unten befinden sich Städte wie Gijón, Brünn und Grenada. Diese sind für Immobilienanlagen nicht unbedingt unattraktiv, eignen sich aber für maßgeschneiderte Strategien zur Steigerung der Performance und zur Absicherung von Verlusten.

Der TCI umfasst 30 deutsche Städte, wobei 13 in der oberen Hälfte des Gesamtrankings liegen. München ist die thematisch stärkste deutsche Stadt, gefolgt von Berlin und Düsseldorf. Deutsche Städte gehören laut unseren Daten zu den gesündesten Europas. 21 davon befinden sich in der oberen Hälfte des europäischen Stadtgesundheitsrankings.

Stärkung des Anlageansatzes

Die detaillierten Erkenntnisse aus diesem Index helfen bei der Entwicklung fundierter Anlagestrategien und beim Aufbau robuster Sachwertportfolios. Sie unterstützen Swiss Life Asset Managers und ihre Kunden dabei, in einem sich rasch wandelnden Umfeld Erträge zu sichern, zu generieren und zu steigern. Die Indexergebnisse können mit qualitativen und quantitativen Informationen über Teilmärkte und spezifische Immobilienprojekte überlagert werden, um optimale Zielstädte und -segmente für Anlagen zu ermitteln.

Vorteile für Anleger

Mit dem „European Thematic Cities Index“ können Anleger Kapital in thematisch stärkere Städte investieren, von denen eine Outperformance erwartet wird. Städte können mittels spezifischer Anlagestrategien auch selektiv ausgesucht werden. Ein Fokus auf ökologische Nachhaltigkeit kann beispielsweise dazu führen, dass Städte mit überragenden ökologischen Kriterien vorgezogen werden, indem gesündere Städte stärker gewichtet werden. Anleger können den Index verwenden, um ihre aktuellen Portfolios zu überprüfen und ihr Exposure in Städten zu bestimmen, die am besten für den Strukturwandel gerüstet sind. Letztendlich lässt sich Mehrwert generieren, wenn man die Stärken und die Schwächen der Stadt besser versteht und die Portfolios entsprechend ausrichtet.

Detaillierte Informationen zum „European Thematic City Index“ von Swiss Life Asset Managers finden Sie auf der Website.