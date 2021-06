Weiteres Projekt für Industria Immobilienfonds

Für Rechnung des offenen Immobilien-Publikumsfonds Fokus Wohnen Deutschland des Asset Managers Industria Wohnen wurden acht Neubauten in Ketzin im Berliner Umland erworben. Das Investment umfasst insgesamt 138 Wohneinheiten und 114 Außenstellplätze.

Die Gesamtinvestitionskosten belaufen sich auf 47 Millionen Euro, die Wohn- und Nutzfläche beträgt rund 10.150 Quadratmeter, teilt Industria Wohnen mit. Verkäufer ist der Potsdamer Projektentwickler Leonwert Immobilienmanagement GmbH.

Das Gros des Investments – 124 der 138 Wohneinheiten – ist den Angaben zufolge über einen Generalmietvertrag an die Gemeinschaftswerk Wohnen und Pflege GmbH (GWP) vermietet. Der gemeinnützige Anbieter von ambulanter und teilstationärer Pflege wird dort Servicewohnen, Wohngemeinschaften, eine Sozialstation, eine Tagespflege sowie eine Begegnungsstätte für Senioren betreiben. Der Mietvertrag wurde für 20 Jahre plus zwei Verlängerungsoptionen für jeweils fünf Jahre geschlossen. Die GWP vermietet ihrerseits die Wohneinheiten an ihre Bewohner.

Fertigstellung im Jahr 2023

Bei den verbleibenden 14 Wohneinheiten handelt es sich um frei finanzierten Wohnraum. Diese Wohneinheiten liegen in einem Haus und umfassen rund 770 Quadratmeter Mietfläche. Geplant ist den Angaben zufolge, diese Flächen für durchschnittlich 10,50 Euro / Quadratmeter / Monat kalt zu vermieten. Die Fertigstellung des Projektes ist in Bauabschnitten zwischen Februar und September 2023 geplant.

Die Kleinstadt Ketzin liegt westlich der Bundeshauptstadt im Havelland und hat 6.500 Einwohner. Die Entfernung nach Potsdam beträgt rund 10 Kilometer Luftlinie sowie nach Berlin rund 35 Kilometer. Der Fokus Wohnen Deutschland ist ein offener Immobilien-Publikumsfonds, den die Service-KVG IntReal verwaltet. Das Asset- und Property Management ist an Industria Wohnen ausgelagert, die zudem die KVG in Bezug auf An- und Verkäufe für Rechnung des Fonds berät.