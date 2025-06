Wirkung und Rendite – Megatrends im Fokus

Anleger müssen neue langfristige strukturelle Trends erkennen und Unternehmen finden, die in den entsprechenden Bereichen Vorreiter sind sowie über gute Fundamentaldaten, eine marktführende Position und vielversprechende Wachstums- und Gewinnpotenziale verfügen. Viele solche langfristigen Trends drehen sich um die Verringerung des CO2-Ausstoßes – wie etwa erneuerbare Energien, Kreislaufwirtschaft, grünes Bauen oder nachhaltige Ernährung.

Zukunftsthemen fürs Portfolio

Zwei solche Themen, die aktuell an Bedeutung gewinnen, sind nachhaltige Gebäude sowie der wachsende Markt für soziale und nachhaltige grüne Anleihen. Der Bausektor ist einer der größten CO2-Emittenten und eine der ressourcenintensivsten Branchen – weshalb regulatorische Schritte hier einen wichtigen nachhaltigen Wandel anstoßen dürften. Insgesamt könnte die Dekarbonisierung von Gebäuden über verschiedene Sektoren hinweg Investments von bis zu 1,9 Billionen US-Dollar erfordern. Wenn die Anforderungen an die Nachhaltigkeit und die Energieeffizienz von Gebäuden zunehmen und Besitzer ihren Bestand sanieren beziehungsweise Neubauten bereits nachhaltig gestalten müssen, profitieren Anbieter von Lösungen und grünen Immobilienprojekten aus den verschiedensten Bereichen. Genau diese stehen im Mittelpunkt des Mediolanum Best Brands Green Building Evolution. Der Fonds investiert vorrangig in REITs und wird von Schroders und Robeco verwaltet. Mit der Strategie können Anleger am nachhaltigen Wandel im Immobiliensektor teilhaben und dabei Renditen erwirtschaften.

Ein weiteres wachsendes Feld, das spannende nachhaltige Anlagemöglichkeiten bietet, sind soziale und nachhaltige grüne Anleihen. Der Markt für diese Art von Wertpapieren ist seit 2014 auf über 30 Milliarden US-Dollar angewachsen, und allein die EU hat für den Zeitraum 2021-27 578 Milliarden Euro dem Kampf gegen den Klimawandel zugewiesen. Mit Stand Februar 2024 machten Anleihen mit ESG-Label 15,4 Prozent des Investment-Grade-Universums aus. Emittenten verwenden diese Anleihen zur Finanzierung nachhaltiger Projekte, die verschiedene Ziele fördern – beispielsweise Inklusion, nachhaltige Mobilität und Infrastruktur, öffentliche Gesundheit, Kreislaufwirtschaft oder Wasseraufbereitung. Mit dem Mediolanum Best Brands Global Sustainable Bond (gemanagt durch Morgan Stanley – Calvert) unterstützen Anleger nachhaltige Projekte und profitieren gleichzeitig von den Renditemöglichkeiten eines wachsenden Anleiheuniversums.

Diversifizierung ist wesentlich – auch bei nachhaltigen Investments

Wie bei den meisten Anlageformen ist eine breite Risikostreuung auch für nachhaltige Investments wesentlich. Deswegen sind Investoren gut beraten, die Risiken durch Allokationen in verschiedene nachhaltige Themen zu streuen. Parallel sollten Portfoliomanager in Unternehmen mit verschiedenen Marktkapitalisierungen investieren und gleichzeitig über Regionen und Sektoren diversifizieren. Das trägt zu einem effektiven Risikomanagement bei. Die Expertise verschiedener spezialisierter Vermögensverwalter innerhalb eines delegierten Multi-Manager-Ansatzes zu nutzen, kann die Risikostreuung noch weiter optimieren – dank Investmentteams mit verschiedenen Anlagestilen und -prozessen.