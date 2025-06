Bau-Turbo beschlossen: ZIA fordert bereits Bau-Turbo 2

„Die neue Bundesbauministerin Verena Hubertz macht Tempo. Das ist richtig so, und der „Bau-Turbo“ ist ein wichtiger erster Schritt. Jetzt setzen wir auf eine zügige Verabschiedung des Gesetzes in Bundestag und Bundesrat unter Nutzung aller gesetzlich möglichen Fristverkürzungen”, bewertet Iris Schöberl, Präsidentin des Spitzenverbandes der Immobilienwirtschaft, ZIA, den heutigen Kabinettsbeschluss zum „Bau-Turbo“. „Die beschlossenen, dringend benötigten Erleichterungen werden der Immobilienwirtschaft wieder mehr Bewegungsspielraum geben und so auch Impulse für den Wohnungsneubau setzen”, ergänzt Schöberl.

Noch immer hinken die Baugenehmigungen dem Bedarf weit hinterher. Die heute vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Zahlen für April 2025 sprechen eine deutliche Sprache. Sie lagen mit 18.500 zwar 4,9 Prozent über dem Wert des Vorjahresmonats und 3,7 Prozent über dem Vorjahreszeitraum, sind aber aus Sicht des ZIA noch weit von dem Niveau entfernt, das für eine Schließung der Wohnungslücke erforderlich ist.

„Trotz aller Schwierigkeiten sehen wir Bewegung bei der Bundesregierung und wieder mehr Optimismus bei den Unternehmen“, so Schöberl. „Es gibt allerdings nach wie vor einen erheblichen Spielraum für weitere Entlastungen: Absenkung der Baustandards, Verbesserung der Finanzierungsbedingungen durch Überarbeitung der Programme der KfW und steuerliche Anreizmodelle sowie die Senkung der Grunderwerbssteuer. Dies alles sind zusätzliche, wirksame Instrumente, um den Bau von Wohnungen deutlich zu beschleunigen. Ich fordere daher das Bau-Ministerium auf, bereits jetzt mit den Planungen für einen „Bau Turbo 2” zu beginnen“, sagt Schöberl.