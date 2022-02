Baufinanzierung: Dr. Klein macht Tempo bei Kreditzusage

Realisiert wurde diese „Fast Lane“ für Privatkunden von der Europace AG, gemeinsam mit zwei überregional finanzierenden Banken sowie der Dr. Klein Privatkunden AG. Lange Bearbeitungszeiten von Kreditanfragen sind für viele Käufer ein Problem, denn: Sie führen immer wieder dazu, dass ein Immobilienkauf trotz ausreichender Bonität nicht zustande kommt, weil ein anderer Bewerber dem Verkäufer schneller eine Finanzierungszusage vorlegen kann. Dieser Zeitdruck auf Kaufwillige nimmt nicht nur in den Metropolregionen immer weiter zu, da sich der Wohnungsmarkt in den vergangenen Jahren zu einem Verkäufermarkt entwickelt hat.

Doppelter Zeitvorteil für Käufer

„Bis Kaufinteressenten wissen, ob ihre Baufinanzierung zustande kommt, dauert es zum Teil einfach zu lange”, sagt auch Michael Neumann, Vorstandsvorsitzender der Dr. Klein Privatkunden AG. Gemeinsam mit dem Schwesterunternehmen Europace sowie zwei Partnerbanken bringt Dr. Klein daher die ‚OneClick Sofortkreditentscheidung‘ zum Verbraucher. Kaufinteressenten kommen damit schneller zum Ziel – denn die Objektbewertung und die Bonitätsprüfung finden digital und automatisiert statt. Immobilienkäufer haben einen doppelten Zeitvorteil: Für eine sofortige Bewertung der Immobilie benötigen sie zunächst lediglich das Exposé der Wohnung, die sie finanzieren möchten. So verlieren sie vorab keine wertvolle Zeit mehr damit, sämtliche Unterlagen wie Grundbuchauszüge oder Wohnflächenberechnungen zusammenzustellen. Durch ein Online-Verfahren entfällt zudem die tage- oder wochenlange Wartezeit, bis die Bank auch die Bonität geprüft hat. Damit kann die Kreditentscheidung innerhalb weniger Stunden vorliegen.

Automatisierung setzt neue Maßstäbe

Der Schritt von der bloßen Digitalisierung hin zur konsequenten Automatisierung der Prozesse setzt neue Maßstäbe in der Branche: Bisher nutzen Kaufwillige eine „Finanzierungsbestätigung“ ihrer Bank, um dem Immobilienverkäufer ihre Zahlungsfähigkeit nachzuweisen. Selbst wenn diese Bestätigung in einigen Fällen schnell vorliegt: Sie wird in der Regel nur unter Vorbehalt erteilt. Eckdaten der Immobilie, die für ihre Bewertung – und damit für die Darlehensentscheidung – nötig sind, bleiben unberücksichtigt. Ganz anders funktioniert die Sofortkreditentscheidung mit OneClick: Hier wird die Objektbewertung von vornherein einbezogen und erfolgt, dank des Einsatzes intelligenter Technologien, automatisiert und extrem schnell. Kaufwillige erhalten auf diese Weise eine sofortige und verbindliche Kreditentscheidung, wie es sie in dieser Form bisher nicht gab.

Persönliche Beratung bleibt wichtig

Dr. Klein ist der erste Finanzvermittler in Deutschland, der seinen Kunden diese innovative Lösung anbietet, um ihnen einen entscheidenden Vorteil im Rennen um die begehrte Immobilie zu verschaffen. „Die neuen technischen Möglichkeiten begeistern Kunden und Vermittler gleichermaßen, ersetzen aber ausdrücklich nicht den persönlichen Kontakt“, betont Michael Neumann. „Auch Kunden, die eine sehr schnelle Kreditentscheidung benötigen, legen großen Wert auf die persönliche Beratung durch unsere Spezialisten. Schließlich ist eine Immobilienfinanzierung für die meisten Menschen die größte Investition ihres Lebens und mit wichtigen Fragen verbunden.“