Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Ab 1 Euro in Private Equity & Co: NAO senkt Einstiegshürde für alternative Anlagen

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto von Robin Binder
Foto: NAO
Robin Binder, NAO: "Das ist ein Paradigmenwechsel."

Private Equity, Venture Capital und Co. für alle: Die Plattform NAO senkt die Mindest-Investition und bietet automatisierte Sparpläne in alternative Anlageklassen – schon ab einem Euro. Was steckt hinter dem neuen Angebot?

Mit einem Sparplan ab nur einem Euro eröffnet NAO einer breiteren Zielgruppe über Fonds verschiedener Anbieter den Zugang zu alternativen Investments. Über die hauseigene App können Nutzerinnen und Nutzer künftig regelmäßig in alternative Anlageklassen investieren – darunter Private Equity, Venture Capital, Infrastruktur, Private Debt sowie Geldmarkt- und Hedgefonds.

Das könnte Sie auch interessieren:

Bislang mussten NAO-Kundinnen und -Kunden mindestens 1.000 Euro pro Investment aufbringen und manuell investieren. Mit dem neuen Angebot ändert sich das: Sparpläne lassen sich nun automatisiert, individuell konfigurierbar und ohne Mindestvolumen anlegen. Die App übernimmt die Ausführung der Investments.

„Räumen mit Klischee auf“

„Das ist ein Paradigmenwechsel“, erklärt Robin Binder, CEO und Gründer von NAO. „Mit einem Euro kann heute jeder anfangen, langfristig Vermögen aufzubauen. Wir räumen mit dem Klischee auf, dass alternative Anlagen nur etwas für Wohlhabende sind.“

Die neue Funktion richte sich vor allem an eine junge, digitalaffine Zielgruppe, die Renditen außerhalb klassischer Aktienmärkte sucht. NAO versteht das Sparplan-Angebot als logische Weiterentwicklung des eigenen Geschäftsmodells. Alle Sparpläne lassen sich direkt in der NAO-App einrichten, verändern oder pausieren. Das Angebot soll sukzessive um weitere Anlageklassen erweitert werden.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/nao-startet-sparplaene-fuer-alternative-investments-ab-einem-euro-701382/

Copyright © 2025 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.