Carestone veräußert Portfolio von neun Senioren- und Pflegeimmobilien

Für Immobilieninteressenten mit Finanzierungsbedarf im laufenden Jahr beginnt in diesen Tagen der Jahresendspurt. Denn: Bei den meisten Kreditinstituten enden bereits in der letzten Novemberwoche die Einreichfristen für die Kreditauszahlungen in 2020. Das berichtet Interhyp, Vermittler für …