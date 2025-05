Natural Capital: Meag erwirbt Forst in Schweden 

Ein von Meag geführtes Investorenkonsortium erwirbt gemeinsam mit der Soya Group einen Anteil von 12,4 Prozent an den schwedischen Forstflächen des Papier- und Holzkonzerns Stora Enso. Die Transaktion umfasst rund 175.000 Hektar Waldfläche in Mittelschweden – eine Fläche, die nahezu der Größe von Mauritius entspricht. Der Kaufpreis liegt bei rund 900 Millionen Euro. Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2025 erwartet.

Im Rahmen des Verkaufs vereinbart das Konsortium zudem langfristige Liefer- und Dienstleistungsverträge mit Stora Enso, die als eines der größten Forstunternehmen Schwedens weiterhin einen Anteil von 15 Prozent an den betroffenen Flächen behält. Das Unternehmen bleibt auch nach der Veräußerung für die Bewirtschaftung der Liegenschaften zuständig. Die Finanzberatung übernahm SEB, während die Rechtsberatung durch die Kanzlei Roschier erfolgte.

Einstieg in den schwedischen Forstmarkt

Für die Munich-Re-Tochter ist es der Einstieg in den schwedischen Forstmarkt. Hans-Joachim Seyfarth, Leiter Illiquid Assets Natural Capital bei Meag, betont die strategische Bedeutung: „Diese Transaktion ist unsere erste in Schweden. Der schwedische Forstmarkt ist attraktiv und einer der wenigen in Europa, in denen Forstbetriebe zu attraktiven Konditionen erworben werden können. Mit ihrer stabilen Wertentwicklung und ihrer bewährten Widerstandsfähigkeit sind Forstinvestitionen eine ideale Ergänzung für ein breit diversifiziertes Portfolio institutioneller Anleger. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit unseren Partnern.“

Die erworbenen Wälder sind nach den Standards FSC (Forest Stewardship Council) und PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) zertifiziert und gelten damit als nachhaltig bewirtschaftet. Der Nachhaltigkeitsansatz von Stora Enso soll auch unter den neuen Eigentümerstrukturen weiter fortgeführt werden.

Die Beteiligung steht im Einklang mit der langfristigen Anlagestrategie von MEAG, gut diversifizierte Forstportfolios in etablierten Märkten aufzubauen. Neben Schweden liegt der Fokus dabei auf Regionen wie Nordamerika, Ozeanien und anderen Teilen Nordeuropas. Ziel ist es, die Risiken durch regionale Diversifikation zu minimieren – sowohl hinsichtlich schwankender Holzpreise als auch möglicher klimabedingter Einflüsse.

Forstwirtschaft gehört für Meag zu den alternativen Anlageklassen, die langfristig stabile und risikobereinigte Renditen bieten sollen. In diesem Kontext ergänzt das neue Investment bestehende Engagements in Immobilien, Infrastruktur, Private Equity und Landwirtschaft. Meag bringe nicht nur Erfahrung im Management forstwirtschaftlicher Investitionen mit, sondern greife auch auf die Expertise von Munich Re zurück, etwa bei der Bewertung von Naturrisiken und klimabedingten Herausforderungen, teilte die Investmentgesellschaft mit. Diese Aspekte sind fest in den Prüfungs- und Bewertungsprozessen der MEAG verankert und fließen fortlaufend in das Management der Beteiligungen ein