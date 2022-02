Corestate-Tochter Hannover Leasing lagert auch Medienfonds aus

Der operative Carve-out des Medienportfolios ist Teil der Corestate-Strategie, mit der das Unternehmen sein Profil im Immobiliengeschäft weiter schärft und vereinfacht, teilt Corestate mit.

Die Beteiligung an dem Joint Venture wird gemeinsam von Hannover Leasing und einem langjährigen Partner gehalten. Auch in Zukunft sei die Betreuung der betroffenen Anleger auf einem hohen Qualitätsniveau sichergestellt, so die kurze Mitteilung.

Hannover Leasing hatte sich unlängst auch von seinen Flugzeugfonds getrennt und das Management von drei Airbus A380 – in diesem Fall komplett – auf den Asset Manager Dr. Peters übertragen.