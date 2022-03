Deutsche Finance startet Fonds „Club Deal Boston III“

Der Alternative Investmentfonds (AIF) ist Nachfolger der bereits platzierten Club Deals in Boston, von denen einer schon beendet wurde. Die Deutsche Finance Group konnte im Februar 2022 ihren ersten Lab-Office Club Deal in Boston mit rund neun Monate vor Beendigung der prospektierten Laufzeit mit einer Gesamtauszahlung von 140,1 Prozent und damit über Plan vorzeitig auflösen.

Der „DF Deutsche Finance Investment Fund 20 – Club Deal Boston III“ verfügt über ein prospektiertes Eigenkapital von 100 Millionen US-Dollar, eine geplante Laufzeit von 3,5 Jahren und einen prognostizierten Gesamtmittelrückfluss von 140 Prozent. Die Beitrittsphase für den neuen Investmentfonds ist bis zum 31. Dezember 2022 geplant.

Gesamtnettomietfläche von circa 24.300 Quadratmetern

Der „DF Deutsche Finance Investment Fund 20 – Club Deal Boston III“ ermöglicht Privatanlegern gemeinsam mit institutionellen Investoren in eine Projektentwicklung für ein Labor-Büro-Gebäude mit einer Gesamtnettomietfläche von circa 24.300 Quadratmetern in der US-Metropole Boston zu investieren. Der institutionelle Club Deal ist das dritte Projekt der Deutschen Finance Group in Boston und befindet sich etwa 1,5 Kilometer von den Stadtteilen Kendall Square und Harvard Square in Cambridge entfernt, die als das Zentrum der Biotech- und Pharmaforschung in der Region gelten.

„Wir freuen uns mit dem ‚DF Deutsche Finance Investment Fund 20 – Club Deal Boston III‘ einen weiteren institutionellen Club Deal für Privatanleger im Bereich Life Science Immobilien anzubieten“, so Markus Spengler, Geschäftsführer der Deutsche Finance Capital GmbH.