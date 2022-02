Immoscout24 und von Poll Immobilien intensivieren Kooperation

Die Immobilienprofis des Maklerhauses profitieren mit einem passgenauen Produktportfolio bei Immoscout24 von der schnellen und optimalen Vermarktung ihrer Objekte und Flächen und der bestmöglichen Sichtbarkeit bei Eigentümerinnen und Eigentümern sowie Suchenden. Gleichzeitig unterstützen sie die digitalen Services von Immoscout24 beim Imageaufbau. Ziel ist es, als regionaler Vermarktungsexperte von den Interessenten wahrgenommen zu werden. Dies sichert neue Verkaufsmandate.

„Die vertiefende Kooperation mit Immoscout24 ist die konsequente Fortsetzung der Digitalstrategie von von Poll Immobilien, um den Verkauf und Kauf von Immobilien deutlich einfacher, transparenter und erfolgreicher zu gestalten. Wir erzielen durch die zusätzlichen Vermarktungsmaßnahmen noch mehr Reichweite und bauen unsere Dienstleistung für unsere Kunden auf hohem Niveau weiter aus. Gleichzeitig unterstützt uns die größere Online-Präsenz bei der Objektakquise“, sagt Wolfram Gast, Chief Digital Officer bei von Poll Immobilien.

„Immoscout24 stellt die Bedürfnisse der Maklerinnen und Maklern in den Mittelpunkt. Unsere digitalen Produkte und Services unterstützen die von Poll Immobilien Maklerinnen und Maklern passgenau in Ihrer Arbeit. Gegenüber Interessentinnen und Interessenten sowie Kundinnen und Kunden präsentieren Sie sich bestmöglich und vermarkten Ihre Objekte optimal“, sagt Ralf Weitz, Geschäftsführer von Immoscout24. „Dank unserer Lösungen können sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren: Die kompetente und persönliche Beratung ihrer Kundinnen und Kunden.“

Pro Monat besuchen über 600.000 Besucherinnen und Besucher das Branchenbuch von Immoscout24. Auf Basis der Kooperation präsentieren sich die Immobilienprofis des renommierten Maklerhauses von Poll Immobilien individuell und professionell im größten Makler-Verzeichnis in Deutschland. Die eigene Kompetenz und Erfahrung untermauern die Makler:innen durch bereits vermarktete Objekte in ihrer Profilseite. Prominent platzierte repräsentative Firmenprofile in der Ergebnisliste des Online-Marktplatzes erhöhen weiterhin die Sichtbarkeit und Online-Präsenz gegenüber Interessenten. Mit „Exklusiv-Exposés“ erhalten die Makler des Maklerhauses zusätzlich exklusive Werbeeinblendungen in all Ihren Exposés ohne Fremdwerbung. Damit steigern die digitalen Produkte die Kontaktanfragen und helfen den Makler, sich von Wettbewerberinnen und Wettbewerbern abzugrenzen.