LaSalle erwirbt Logistik-Campus in Holland

Die Liegenschaft befindet sich einer Mitteilung von LaSalle zufolge im Trade Port in Venlo, dem größten Logistikmarkt der Niederlande und einem wichtigen Knotenpunkt des europäischen Konsumgütermarkts. Das Objekt liege strategisch in unmittelbarer Nähe zum Autobahnkreuz der A67 und A73 und sei darüber hinaus gut über das Hutchison-Schienen- sowie -Binnenschiffsterminal erreichbar.

Dies ermögliche eine schnelle und einfache Distribution nach Deutschland, Belgien und Frankreich sowie in andere Landesteile der Niederlande. Der Logistikmarkt in Venlo ist den Angaben zufolge durch eine hohe Flächennachfrage sowie ein limitiertes Angebot gekennzeichnet und hat sich in den letzten fünf Jahren stark konsolidiert.

74.000 Quadratmeter

Der Logistik-Campus erstreckt sich über acht Lagereinheiten. Ein weiterer im Bau befindlicher Gebäudeabschnitt wird voraussichtlich bis zum vierten Quartal 2022 fertiggestellt werden. Nach Fertigstellung wird die Gesamtfläche des Gebäudekomplexes rund 74.000 Quadratmeter umfassen. Die neue Anlage werde nach modernsten technischen Standards und höchsten Nachhaltigkeitsansprüchen entwickelt und unter anderem über LED-Beleuchtung sowie eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach verfügen.

David Ironside, Fondsmanager für Encore+ bei LaSalle, kommentiert: „Mit dem Kauf der Liegenschaft in Venlo für Encore+ erweitern wir unsere Präsenz in einem der wichtigsten Logistikmärkte in ganz Kontinentaleuropa. Nachdem wir bereits ein Objekt in Venlo in unserem Portfolio halten, sind wir von der zunehmenden Bedeutung des Marktes und seinem Potenzial für ein anhaltendes und langfristiges Wachstum überzeugt, das durch die hervorragenden nationalen und internationalen Verkehrsverbindungen begünstigt wird.“