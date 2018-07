Deutsche Finance zieht weiteres institutionelles Mandat an Land

Der Investmentmanager Deutsche Finance Group aus München hat in New York eine als „Gucci-Building“ bekannte Immobilie in der 685 Fifth Avenue erworben und in ein Mandat mit einem Volumen von 250 Millionen US-Dollar überführt.

Das Mandat ist ein Joint Venture bestehend aus Versicherungen, Versorgungseinrichtungen und institutionellen Immobilienfonds der Deutschen Finance Group, teilt das Unternehmen mit.

In den nächsten zwei Jahren werde das Gebäude um fünf Etagen aufgestockt und in Luxus-Apartments mit Flächen von etwa 60 bis 130 Quadratmetern umgewandelt, um diese anschließend im Rahmen eines “Branded Residences-Konzeptes” zu vermarkten.

Dr. Sven Neubauer, Chief Investment Officer der Deutsche Finance Group, betont: „685 Fifth Avenue ist wegen seiner herausragenden Lage und des pied-á-terre-Konzeptes ein einzigartiges Projekt in Manhattan.“ (sl)

Foto: Deutsche Finance