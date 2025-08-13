Newsletter
Weitere Immobilien-AG meldet verbesserte Geschäfte und bestätigt Gewinnziel

Veröffentlichung:
Eine starke Nachfrage nach Wohnraum hat Grand City Properties im ersten Halbjahr 2025 Auftrieb gegeben. Trotz des Verkaufs von Immobilien kletterten die Nettomieterlöse der Aroundtown-Tochter in den ersten sechs Monaten um ein Prozent auf 212,8 Millionen Euro.

Der operative Gewinn (FFO1) legte ebenfalls um ein Prozent auf knapp 94,8 Millionen Euro zu, wie der SDax-Konzern am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Für das laufende Jahr peilt der Immobilienkonzern weiterhin einen operativen Gewinn von 185 Millionen bis 195 Millionen Euro an.

Unter dem Strich erwirtschaftete das Unternehmen dank einer Aufwertung des Immobilienportfolios einen Gewinn von fast 210 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte Grand City Properties noch einen Verlust von knapp 74 Millionen Euro wegen einer Abwertung des Immobilienbestands gemacht. Zuvor hatte bereits die ebenfalls im SDax notierte Patrizia, die bezüglich der Immobilien-Nutzungsarten breiter aufgestellt ist, einen Gewinnsprung gemeldet und den Ausblick für 2025 bestätigt. (dpa-AFX)

