Xolaris beendet das Kapitel Canada Gold Trust

Die Xolaris Gruppe aus Konstanz hat die Geschäftsführung und Verwaltung der Fondsgesellschaften der in Turbulenzen geratenen Canada Gold Trust-Fonds I – IV an die bgm Partners GmbH, Wien, übergeben. Die Übergabe war schon vor einem Jahr beschlossen worden.

Die neue Geschäftsführung will die Fonds mit einem Sanierungskonzept fortführen und den Anlegern die Chance auf künftige Auszahlungen erhalten, so eine Mitteilung von Xolaris.

Zielsetzung der Fonds war der Goldabbau in Kanada. Die Xolaris Treuhandgesellschaft war urspünglich als Treuhänderin der Fonds engagiert. 2015 war sie gegen die Initiatoren und ursprüngliche Geschäftsführung der Fonds vorgegangen, nachdem Ungereimtheiten bei der Projektfinanzierung in Kanada offenbar wurden, so die Mitteilung. Seitdem habe sich die Xolaris Gruppe um die Sanierung der Fonds bemüht.

95,33 Prozent für Investorenkonzept

Im Juli 2017 hatten die Anleger der Mitteilung zufolge mit einer durchschnittlichen Mehrheit von rund 95,33 Prozent für die Annahme und Umsetzung eines entsprechenden von der als Komplementärin eingesetzten Alasco GmbH (vormals Xolaris Verwaltungs GmbH) vorgelegten Investorenkonzeptes gestimmt.

Deren Geschäftsführer Rudolf Döring wechselt in gleicher Position zur neuen Komplementärgesellschaft, so dass sein tiefes Detailwissen den Fonds erhalten bleibe. Die Treuhandgesellschaft werde künftig ebenfalls neu aufgestellt.

Darlehen bleiben bestehen

Im Rahmen des Investorenkonzeptes übernimmt die internationale Investorengruppe auch die Schuldnerin der Fonds, die Henning Gold Mines Inc. (HGM), und führt deren Geschäfte unter neuen Vorzeichen fort. HGM war ursprünglich für die Erschließung der Goldvorkommen vor Ort eingebunden gewesen.

“Die internationale Gruppe, welche die Interessen von mehreren Familien vertritt und über nachweisliche Erfahrungen im Rohstoffsektor verfügt, will aus der insolventen Minengesellschaft mittelfristig ein erfolgreiches Rohstoff- und Bergbauunternehmen entwickeln”, heißt es in der Mitteilung.

Die Darlehen der deutschen Fondsgesellschaften bleiben demnach weiterhin bestehen und erhalten die Chance auf künftige Auszahlungen. So sollen die Canada Gold Trust-Fonds direkt über Aktien an der HGM beteiligt werden und die Anleger mittelbar an den künftigen Ergebnissen der zu entwickelnden Rohstoff- und Minengesellschaft partizipieren.

“Erhebliche Widerstände”

„Wir haben unsere Aufgabe als Treuhänder und später Fondsgeschäftsführung sehr ernst genommen und lange gegen erhebliche Widerstände gekämpft, um einen Totalverlust für die Anleger zu verhindern und die Chance auf Auszahlungen aus den Fonds zu erhalten“, erläutert Stefan Klaile, Gründer und Geschäftsführer der Xolaris Gruppe.

„Ohne die Umsetzung des Sanierungskonzeptes wären die Fonds nicht mehr zu retten und das eingesetzte Kapital der Investoren endgültig verloren gewesen. Mit der Übergabe an bgm Partners ist unsere Aufgabe nun erfüllt, so dass wir das Kapitel Canada Gold Trust für uns abschließen können“, so Klaile weiter. (sl)

Foto: Xolaris