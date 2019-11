Mini-Anleihe für Mega-Bürohaus

Vestinas, die Online-Zeichnungsplattform der Doric Gruppe, hat eine weitere Anleihe emittiert und innerhalb kurzer Zeit platziert. Das Volumen der Emission war allerdings winzig.

Das Emissionsvolumen der Anleihe “Saturn” betrug 700.000 Euro. Mit den Emissionserlösen wurde eine Beteiligung an einem Bürohochhaus in Wien erworben, so eine Mitteilung des Unternehmens.

Das Gebäude verfügt über eine Mietfläche von rund 33.000 Quadratmetern und liegt verkehrsgünstig am Wiener Donaupark mit guter Anbindung sowohl zur Altstadt als auch zum Flughafen. Quadoro Real Estate, der Immobilienspezialist der Doric Gruppe, ist Asset Manager des Gebäudes.

Die Laufzeit der Anleihe beträgt zehn Jahre, der feste Zinssatz vier Prozent pro Jahr. “Eine weitere Vestinas Emission erfolgt in Kürze”, heißt es in der knappen Mitteilung.

Foto: Vestinas