Sonderstrecke: Cash. hilft der Ukraine mit Anzeigenerlösen

In der kommenden Ausgabe der Cash. wird es eine Sonderstrecke zur Ukraine-Krise geben. Dabei soll es nicht darum gehen, Geld zu vermehren, sondern Leid zu lindern und den Menschen in der Ukraine in ihrer Not zu helfen. Deshalb kommen die Anzeigenerlöse aus der 16-seitigen Strecke zu 100 Prozent der Ukraine zugute. Cash.-Herausgeber Josef Depenbrock appelliert an die Branche, mitzumachen.