Basler: Beck folgt auf Jost

Maximilian Beck, bisher Bereichsleiter Vertriebsförderung Leben, ist neu in den Vorstand der Basler Versicherungen berufen worden und übernimmt dort die Ressorts Leben und Exklusivvertrieb. Sein Vorgänger Markus Jost werde auf eigenen Wunsch neue Aufgaben im Mutterkonzern Baloise übernehmen, teilte der Versicherer mit.

Beck ist seit dem Jahr 2011 bei den Basler Versicherungen und seit Anfang 2015 für den Bereich Vertriebsförderung Lebensversicherung verantwortlich. Zuvor hatte er Führungspositionen und Aufgaben in den Bereichen Vertrieb, Produkt- und Kundengruppenmanagement inne.

Wechsel in den Baloise-Aufsichtsrat

Jost verlässt die Basler Versicherungen nach fünf Jahren und verlagert seinen Lebensmittelpunkt nach Angaben des Versicherers zurück in die Schweiz. Er werde noch bis zum Jahresende Themen für die Basler in Deutschland vorantreiben und in der Folge für die Baloise Gruppe Aufsichtsratmandate übernehmen. (kb)

Foto: Anna Mutter