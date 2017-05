BCA: Makler-Offensive in der Gewerbesparte

Um die zunehmende Beschäftigung der Makler mit Gewerbeversicherungen zu fördern, bietet der Oberurseler Maklerpool BCA AG seinen Maklern einen neuen Rundum-Service aus Gewerberechner, Gewerbematrix und BCA Kompetenzcenter.

Das Angebot richtet sich dabei sowohl an erfahrene Maklerpartner als auch an Vermittler, die sich dem Geschäftsfeld erst annähern wollen. Innerhalb der neuen Rundum-Lösung sorgt der Gewerberechner24, der in Kooperation mit dem Frankfurter Dienstleister Gewerbeversicherung24 Vergleichsportal GmbH vor wenigen Wochen gestartet wurde, für eine bedarfsgerechte Beratung bei gleichzeitig bemerkbarer Aufwandserleichterung. Schnell und exakt lässt sich durch den Vergleichsrechner entsprechender Firmenkundenbedarf für gewerbliche Sachversicherungen sowie ein passendes Produktvergleichsangebot aller in Frage kommenden Versicherer sowohl einsehen als auch erstellen. Versicherungsvergleiche sind beispielsweise zu Betriebs- sowie Vermögensschadenhaftpflichtversicherungen als auch zu Inhalt-, Rechtsschutz-, Elektronik- oder Cyber-Versicherungen möglich. Falls gewünscht, ist ein Versicherungsabschluss unmittelbar online möglich. Zusätzlich erfolgt die automatische Erstellung einer VVG-konformen Beratungsdokumentation und -protokollen.

Gewerbematrix zur Vertriebsunterstützung

“Firmenkunden sind eine äußerst heterogene Zielgruppe. Alleine die Vielfalt der Unternehmensstrukturen, Berufsgruppen oder Tätigkeitsgebiete zeigt, wie umfassend und speziell sich Risikoprofile für gewerbliche Sachversicherungen darstellen können”, so Thorsten Maier, BCA-Experte Komposit-/Gewerbeversicherung. Die ebenfalls neue Gewerbematrix der BCA AG dient zur Vertriebsunterstützung. Durch das Hilfsmittel erhalten Makler eine zentrale Übersicht zur Risikosituation des Kunden. Es wird direkt erkennbar, welche Risiken spezielle Berufsgruppen mit sich bringen und wie diese demzufolge abzusichern sind. Makler erhalten eine Auflistung derjenigen Versicherer, die das jeweilige ermittelte Risiko im Regelfall bestmöglich absichern. Zudem liefert die Gewerbematrix alle wesentlichen Unterlagen, Risikoanalysefragebögen sowie Infoblätter zur Sparte und Informationen zu Rahmenverträgen.

Digitale Dienstleistung und fachlicher Rundum-Service

Über das Angebot der Gewerbematrix und Vergleichsplattform Gewerberechner24 hinaus unterstützt der Oberurseler Maklerpool seine Partner rund um das Thema zudem durch das hauseigene BCA Kompetenzcenter. So stehen die Experten der BCA sowohl bei einfachen wie auch komplexen Fragestellungen des Maklers mit professioneller Hilfe wie fachlichem Ratschlag gewohnt zuverlässig zur Verfügung. Oliver Lang, Vorstand der BCA AG, fasst zusammen: “Dank unserer gelungenen Initiativen im Gewerbeversicherungsbereich soll jeder Makler die ohne Zweifel schlummernden Potenziale des Firmenkundengeschäfts für sich realisieren. Die Kombination aus digitaler Dienstleistung sowie fachlichem Rundum-Support ist hierfür ein idealer Begleiter auf diesem Weg.” (fm)

Foto: BCA