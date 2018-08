Continentale Krankenversicherung zahlt 124 Millionen Euro an Kunden zurück

Die Continentale Krankenversicherung erstattete ihren Kunden in diesem Jahr 124 Millionen Euro. Von der Beitragsrückerstattung und der garantierten Pauschalleistung profitierten insgesamt rund 270.000 Versicherte. Voraussetzung für die Zahlung: Die Kunden haben 2017 keine Rechnungen eingereicht.

So erhielten mehr als 87.000 Versicherte für das Jahr 2017 Beitragsrückerstattungen in Höhe von rund 81 Millionen Euro. Davon entfielen etwa 60 Millionen Euro auf die erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung. In den Vollversicherungstarifen Economy und Comfort bekamen die Versicherten außerdem 21 Millionen Euro in Form einer garantierten Beitragsrückerstattung.

Durchschnittlich erhielt so jeder der begünstigten Kunden rund 934 Euro und damit einen erheblichen Teil seiner 2017 gezahlten Prämien zurück. Zusätzlich überwies die Continentale 43 Millionen Euro im Rahmen einer garantierten Pauschalleistung an 182.800 leistungsfreie Voll- und Zusatzversicherte. Das entspricht im Durchschnitt rund 235 Euro pro Person. Auch für die Jahre 2018 und 2019 hat der Dortmunder Versicherungsverein bereits erfolgsabhängige Beitragsrückerstattungen angekündigt. (dr)

Foto: Volker Wiciok