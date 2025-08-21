Canada Life: Krummet übernimmt Maklerbetreuung in Deutschland

Krummet bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche mit. Zuletzt leitete er den Maklervertrieb bei Axa Deutschland, wo er die Bereiche Leben, Schaden/Unfall und Krankenversicherung verantwortete. In dieser Funktion hat er Vertriebsteams aufgebaut und eng mit Maklern zusammengearbeitet.

Parallel dazu übernimmt Dr. Igor Radović die Rolle des Chief Proposition Officer. Der langjährige Canada-Life-Manager und Vorstand wird künftig die Innovationsagenda des Unternehmens verantworten. Ziel ist es, Produkte und Lösungen zu entwickeln, die sowohl für Makler als auch für deren Kunden einen klaren Mehrwert schaffen.