Canada Life: Krummet übernimmt Maklerbetreuung in Deutschland

Veröffentlichung:
Frederick Krummet
Foto: Canada Life
Frederick Krummet

Canada Life Assurance Europe hat Dr. Frederick Krummet mit Wirkung zum 17. November 2025 zum Chief Distribution Officer ernannt. In dieser Position übernimmt er die Verantwortung für den Ausbau der Maklerbetreuung sowie die Weiterentwicklung der Partnerbeziehungen.

Krummet bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche mit. Zuletzt leitete er den Maklervertrieb bei Axa Deutschland, wo er die Bereiche Leben, Schaden/Unfall und Krankenversicherung verantwortete. In dieser Funktion hat er Vertriebsteams aufgebaut und eng mit Maklern zusammengearbeitet.

Parallel dazu übernimmt Dr. Igor Radović die Rolle des Chief Proposition Officer. Der langjährige Canada-Life-Manager und Vorstand wird künftig die Innovationsagenda des Unternehmens verantworten. Ziel ist es, Produkte und Lösungen zu entwickeln, die sowohl für Makler als auch für deren Kunden einen klaren Mehrwert schaffen.

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

